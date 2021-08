https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral dialogó con dos referentes de las actividades comerciales, económicas y productivas de la ciudad, quienes se refirieron al estado crítico por el que atraviesa la gran mayoría de los rubros que comprenden tan amplio sector. Algunos, aclaran, "van a tener que innovarse y renovarse mucho para poder salir adelante".

Las actividades comerciales, productivas y de servicios de la vecina ciudad no escapan a la situación crítica por la que atraviesa todo el país a raíz de la pandemia. Más de 160 comercios y emprendimientos cerraron en dicho período. Crédito: Archivo El Litoral

Tras 15 meses de pandemia El comercio de Santo Tomé vive una situación crítica, agravada por la deslealtad comercial

Una sola frase alcanza para definir la situación actual del comercio santotomesino: "es crítica". Con esas palabras sintetizó su punto de vista Eduardo Terreno, director de Producción de la Municipalidad de Santo Tomé, consultado por el estado de las distintas actividades económicas y productivas de la localidad. La pandemia ha afectado a muchísimos rubros, dijo el funcionario, no solamente al comercial. "Afectó al usuario que fue despedido de su empleo, al que vio reducidos sus ingresos, al que el costo inflacionario le fue 'comiendo' el salario, a todos", agregó.

Múltiples acciones derivadas de la pandemia (en especial las prohibiciones y restricciones) y del estado actual de la macro economía, siguió explicando, afectan a los actores de todo el tejido productivo, sean emprendedores, industriales, dueños de comercio en general. "La situación es crítica por todo ese conjunto de acciones que en este momento seguimos sufriendo todos". En ese contexto, añadió, los rubros más afectados han sido los que fueron cerrados por mucho tiempo, como los transportes escolares, los gimnasios y salones de eventos.

También está el caso de los restaurantes, siguió Terreno, que no sólo fueron perjudicados porque tuvieron que cerrar sus puertas durante un prolongado período, sino porque además, cuando pudieron volver a abrir lo hicieron con muchas limitaciones. Sin olvidar, aclaró, que la gente mayor, que por lo general es el usuario más usual de este tipo de gasto (como por ejemplo el matrimonio grande que tenía la costumbre de ir a cenar a un restaurante o bar comedor por lo menos una vez por semana), es población de riesgo y sigue teniendo temor al contagio.

Otro rubro que también fue muy afectado es el de las agencias de turismos, ya que los viajes al exterior prácticamente se han cerrado o se cumplen con muchas limitaciones, y los internos ya no se depende tanto de la agencia de viajes si no que se van creando sus propios itinerarios, viendo a través de Internet distintos circuitos a seguir.

Acá hay rubros, dijo Terreno, que directamente van a tener que cambiar su planteo e innovar, modificar lo que venían haciendo (hasta transformarse en otra actividad en algunos casos), porque es evidente que ya está vedado su sector. Una agencia de viajes, retomó el ejemplo, "veo muy difícil", por más que la presencia del virus se supere y la vacunación alcance a todos, "que vuelva a recuperar los niveles pre-pandemia".

"Muchos rubros tendrán que renovarse y autogestionarse de otra manera", añadió, y hacer las modificaciones suficientes como para poder salir adelante. También emular, de ser posible, a quienes han mantenido y hasta incrementado sus ingresos, porque aprovecharon la pandemia para superarse.

"Ya parecemos el Titanic"

Rubén Darío Ruzicki, flamante presidente del Centro Regional del Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Santo Tomé (más conocido como Centro Comercial), coincidió en términos generales con Terreno, al señalar que el comercio de Santo Tomé no está exceptuado de lo que es el país y está en una situación crítica en todos los aspectos. "Con el agravante de que esta crisis aceleró la deslealtad comercial", remarcó Ruzicki.

A la par de lo que sucede en la "superficie", por así decirlo, el comercio vive la realidad que ofrecen las distintas plataformas digitales, que son otros medios de trabajo, para ir paliando la situación. "Fue una de las maneras de afrontar el problema cuando hubo cierres obligatorios y a muchos les sirvió. Además, es lo que se viene y no podemos negar a su utilidad. Pero sí tenemos que decir que también exponen la otra cara de esta crisis, porque aceleraron la deslealtad comercial", enfatizó el presidente.

Rubén Ruzicki, titular del Centro Comercial de Santo Tomé, junto a Eduardo Terreno, director de Producción del municipio santotomesino. Foto: Gentileza

Hoy en día, acotó el comerciante, emergió algo que se estaba viendo en ciertos rubros antes de la pandemia y que se había frenado un poco, a partir de la intervención de la Cámara Argentina de Comercio. Pero ahora, aclaró, "como la pérdida de ventas ha sido mayor, un proveedor, un industrial o un importador, pasaron a vender en sus propias plataformas digitales al precio de costo, es decir el que les paga a ellos el minorista". Entonces, dijo, crean una deslealtad comercial en la que estos últimos están en completa desigualdad.

"Yo decido vender en las redes sociales, pero resulta que le compro a uno de mis proveedores a 10 y al otro día veo que en su plataforma digital él lo está publicando a 10, y financiado. ¿Cómo hago yo para competir? Termino siendo no competitivo. Encima, si ofrecés el producto en un local, tenés que pagar los impuestos, servicios, quizás un alquiler, es peor, mucho más duro", ejemplificó Ruzicki.

"Siempre hago la aclaración de que no estamos en contra de ninguna de las plataformas digitales", remarcó el titular del Centro Comercial. "No hay reglas claras. Y para que haya competitividad en el mercado, primero tiene que haber precios bien claros. El que es mayorista, es mayorista, no puede ser minorista", amplió el concepto.

"Si hacés planteos como ésos -siguió-, la mayoría te contesta: 'Bueno, pero yo tengo que salvar a mi gente'". Por eso, dijo, esto se ha transformado en un barco que se hunde. "Ya parecemos el Titanic, porque nos empezamos a disfrazar de niños y mujeres para poder agarrar un bote. Nadie se quiere quedar con los músicos. Esa es la realidad. O nos defendemos, o esto se encamina una pero destrucción del comercio. Pasa en todos los rubros pero se nota más en los que utiliza la juventud, que es la que más compra por Internet", redondeó.

Menos afiliados

Una de las preocupaciones del Centro Comercial de Santo Tomé es recuperar la cantidad de afiliados que tenía previo a la pandemia, ya que de los aproximadamente 480 asociados de marzo de 2020, pasaron a 420 este año. Este número es otro indicativo de los problemas por los que atraviesa el sector.

162

Es la cantidad de comercios que cerraron en Santo Tomé desde marzo de 2020 a la fecha, según datos extraídos del Derecho de Registro e Inspección. De ese total, 25 pertenecían al rubro Transporte, en sus diversas alternativas (de carga de corta, media y larga distancia, de alimentos, remises y de escolares, entre otras).

Adaptación y reconversión

Al hablar de adaptación y reconversión durante la pandemia en Santo Tomé, Eduardo Terreno dio el ejemplo de la empresa Polycoop, productora de bolsitas e insumos de plástico, que previo a la aparición del coronavirus ya había empezado a trabajar en trajes descartables que van arriba de la ropa que utiliza el personal médico. "Ellos observaron una oportunidad de negocio allí y entonces pudieron mantener sus ventas, así como el personal, además de incrementar su producción", resaltó.

En este caso, agregó el funcionario, "se visualizó un negocio derivado del factor que afectó a todos, para poder potenciar una industria". Aplicaron un criterio de innovación y adaptación al medio que resultó eficiente para esta situación, contempló después. Es un caso atípico, prosiguió, "que refleja el hecho de que todos tienen que innovarse, para poder navegar sobre la coyuntura, por decirlo de alguna manera".

Terreno recordó que el de las bolsas de plástico es un rubro que se había visto afectado antes de la pandemia por la normativa que prohíbe su consumo en los supermercados. Esto había llevado a la citada empresa a realizar una primera adaptación, por lo que empezaron a producir bolsitas biodegradables. "Luego, fueron modificando su línea de producción, trajeron maquinaria de China, la montaron y ahora ya están produciendo en otras cantidades. Tuvieron una gran visión para el negocio, se adaptaron a las circunstancias y se superaron", explicó.

Emprendedores

El gobierno de Santo Tomé realizó un Observatorio Municipal de Emprendedores y se están analizando los elementos emergentes del mismo. Entre otras cosas, se ha detectado que mucha gente empezó con sus emprendimientos a raíz de la pandemia. Entre marzo de 2020 y abril de 2021, la mitad de quienes contestaron la encuesta tuvieron inicio de actividades al comienzo del brote.

Mucha gente que no tuvo salida laboral, o no pudo cursar sus estudios por diversos motivos, intentó algún emprendimiento. En tal sentido, a través del observatorio se detectó que casi el 50% de los emprendimientos iniciados son el ingreso primario para el emprendedor, mientras que para otro 40% es el ingreso secundario.

Como el municipio santotomesino y el Centro Comercial de Santo Tomé tienen en común la Oficina de Promoción y Desarrollo -cuya finalidad es potenciar a todo el sistema de emprendedores industriales y comerciales de la localidad-, se analiza un proyecto en conjunto para realizar también un observatorio sobre los comercios locales. Uno de los motivos es que estas experiencias permiten obtener parámetros válidos para saber "dónde se está parado" y a partir de allí dar respuestas a las necesidades del sector.

La Oficina de Promoción y Desarrollo, que funciona en la sede del Centro Comercial, ha realizado capacitaciones para emprendedores y pequeños comerciantes, específicamente algunas referidas al comercio electrónico, que es la herramienta digital que profundizó su influencia durante la pandemia, pero sobre la que ya se venía trabajando desde 2018.

Una guía digital

El municipio santotomesino y el Centro Comercial de Santo Tomé crearon "Bien Local", una guía comercial en formato digital. De ella pueden participar los comercios mayoristas y minoristas, profesionales, trabajadores independientes y emprendedores de la ciudad que deseen posicionarse, tomar mayor visibilidad, mostrar sus productos y servicios, horarios de atención, ubicación y demás, en un solo espacio digital.

Esta guía tiene como objetivo ser una herramienta de consulta permanente para el público de todas las edades de Santo Tomé y la región que necesite encontrar comercios, servicios profesionales, marcas y productos en formas rápida, ágil y dinámica. Para inscribirse a ella o conocer mayores detalles pueden visitar el sitio www.bienlocal.com.ar, o comunicarse al 342 4727007.