https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 9:06

8:58

Todo comenzó cuando una mujer dio aviso al 911 que su bebé Tobías, de apenas 3 semanas de vida, se había ahogado mientras lo amamantaba y no reaccionaba.

Susto y alegría en el sur provincial Héroes: policías de Chabás salvaron a un bebé con maniobras de RCP Todo comenzó cuando una mujer dio aviso al 911 que su bebé Tobías, de apenas 3 semanas de vida, se había ahogado mientras lo amamantaba y no reaccionaba. Todo comenzó cuando una mujer dio aviso al 911 que su bebé Tobías, de apenas 3 semanas de vida, se había ahogado mientras lo amamantaba y no reaccionaba.

Trabajadores policiales de la localidad de Chabás (departamento Caseros), son por estas horas los nuevos “héroes” del pueblo. Y es que aplicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) lograron salvar la vida a un bebé de 19 días.

Todo comenzó con un llamado telefónico a la línea 911 de emergencias de la Comisaría 4º de esa comunidad ubicada a 28 kilómetros de la ciudad Firmat. Allí, una mujer domiciliada en calle Güemes al 1400, dio aviso que su bebé Tobías, de apenas 3 semanas de vida, se había ahogado mientras lo amamantaba y no reaccionaba.

Enseguida, llamó a la Comisaria y hacia el lugar acudieron rápidamente el sub comisario Hernán Gil; la oficial Jorgelina Giménez; el sub oficial Roberto Ríos; y el sub oficial Eduardo Paz, que inmediatamente comenzaron con las maniobras básicas para reanimar a la criatura mientras daban aviso a bomberos y al personal de salud. Al cabo de unos minutos, lograron estabilizarlo y a la llegada de los trabajadores de emergencia, el bebé y su mamá fueron trasladados hasta el SAMCo local.

Por recomendación del médico de guardia, Tobías fue derivado a la ciudad de Rosario para una mayor asistencia médica. Al día siguiente fue dado de alta y ya se encuentra en su casa con sus padres en perfecto estado de salud.