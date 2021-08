Rayssa Leal, la brasileña de 13 años que ganó la plata en skate y es récord

Sorprendentemente, el skate street, una de las disciplinas que debuta en estos Juegos Olímpicos, mantuvo en vilo a Brasil durante la madrugada de este lunes gracias a la joven Rayssa Leal de 13 años, quien logró la medalla de plata tras un magnífico desempeño.

De esta forma, se convirtió en la más joven de su país en subirse a un podio olímpico. Además, estuvo acompañada de otras dos atletas de muy corta edad. El oro se lo quedó la japonesa Momiji Nishiya, también de 13 años, cinco meses más grande que la brasileña, y con el bronce otra nipona, Funa Nakayama, de 16.

Leal, oriunda de Imperatriz, Maranhao, la región más pobre de Brasil, declaró en la transmisión oficial: "Estamos probando que el skate no es apenas para los nenes", y también reivindicó la práctica del skate, cuestionada en el país vecino a la Argentina.

Dicha disciplina, ahora avalada por el Comité Olímpico Internacional, vivió su época más dura en San Pablo durante los años ‘80, cuando estaba prohibido y sus practicantes eran tratados como marginales y frecuentemente acababan en las comisarías.

La carrera de Rayssa, de 1,45 de altura y 35 kilos, quedó marcada por un video cuando tenía apenas 7 años. Ella estaba disfrazada de hada y andaba en skate por su barrio, saltando obstáculos y cayéndose, acompañada por su mamá, también presente en la capital japonesa.

