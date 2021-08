https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Piden que se reubique el lugar para su edificación

Tensión en el inicio de los trabajos de construcción en el aulario de la UNL

Referentes de la "Comunidad por la Naturaleza" impidieron el ingreso de obreros al predio donde se ejecuta el edificio de aulas. Hubo algunos forcejeos pero la situación no pasó a mayores. Desde la Universidad afirmaron que el espacio a edificar no está en la Reserva Ecológica Urbana de Ciudad Universitaria.

El grupo de ambientalistas bloqueó el acceso a la obra este lunes por la mañana. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Este lunes por la mañana se generó un momento de tensión en el ingreso al predio donde se ejecuta la obra del Aulario de la UNL en la Costanera Este de la ciudad, donde personas pertenecientes a la "Comunidad por la Naturaleza" impidieron el ingreso de los trabajadores de la empresa constructora a cargo de la obra. Según supo El Litoral hubo forcejeos entre los ambientalistas, un policía provincial uniformado y personal de seguridad de la UNL, pero la situación no pasó a mayores. "No estamos dejando que entren y avancen con las obras. Pero si quieren ingresar y retirar las máquinas por el tema de los gastos de alquileres lo pueden hacer, de hecho ya sacaron máquinas la semana pasada", indicó Gabriela Ferrer, una de las integrantes de la Comunidad por la Naturaleza, un grupo de santafesinos integrado por científicos, investigadores, docentes, estudiantes y vecinos de la ciudad de Santa Fe, en diálogo con El Litoral, y agregó que piden a la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) que avisen a los trabajadores de afuera "que no los traigan a Santa Fe porque la obra está suspendida hasta tanto tengamos una respuesta de la Provincia, de Nación y de la UNL". La semana pasada, la Universidad Nacional del Litoral realizó una presentación voluntaria ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe con el objetivo de acreditar que el Edificio de Aulas Costanera Este no está en la Reserva Ecológica Urbana de Ciudad Universitaria de la UNL, que esta construcción de arquitectura sostenible no afecta al bosque nativo y que no existe argumento alguno para evaluar una recategorización ambiental de la obra -que cuenta con su categorización desde el año 2017-. Más allá de esta presentación, el grupo proteccionista ambiental no está de acuerdo con el lugar elegido para la edificación y reclaman tres puntos: "Que se recategorice a la obra como de alto impacto ambiental; que se exija un estudio de impacto ambiental, como corresponde, a la UNL; y que empiecen a ver el lugar a dónde reubicarla porque por sentido común uno puede ver que no hay estudio de impacto ambiental que pueda ser aprobado con semejante desmonte", enumeró Ferrer. En conferencia de prensa, este lunes Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo de la Provincia, se refirió al bloqueo de la obra y al impedimento de ingreso a los obreros: "Entiendo que se está planteando un conflicto y antes de llevar adelante la obra hubo intervención de los técnicos que avalaron esta situación. Me parece que esto es un dato importante a tener en cuenta porque no se está llevando adelante una obra que no tiene autorización ni estudio de impacto ambiental. Lógicamente con estos elementos, los conflictos tienen que tener un tratamiento a través del diálogo para destrabarlos", sostuvo Pusineri. En una nota publicada en las últimas semanas por este medio, Marcelo Saba, director de Obras y Servicios Centralizados de la UNL, había remarcado que "se realizaron los estudios de impacto ambiental". Y ofreció todos los documentos "que están a disposición pública en el sitio web de la universidad", ya que "fue una licitación pública internacional" y "los pliegos contemplan especificaciones técnicas ambientales, es la primera vez que se incorporan". Por último agregó: "No negamos que la obra tenga impacto, toda acción del hombre la tiene. Lo que decimos es que la obra tiene un plan de mitigación y corrección durante su ejecución". Fuera de la Reserva Ecológica Desde la UNL remarcaron en la nota presentada que "debe tenerse presente que en el desarrollo de la misma fue tenido especialmente en consideración la dimensión ambiental lo que se ve plasmado en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales de pliego licitatorio de la obra y en el Plan de Gestión Ambiental y Social de la Obra". Al mismo tiempo aseguran que "ha quedado claramente demostrado que la obra emplazada dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe y fuera tanto de la Reserva Ecológica Urbana como del área de transición (zonas buffer)". Entre otros argumentos emitidos por la casa de estudios, se remarca que "la realización de la obra facilitará que miles de jóvenes, de todos los niveles educativos, se formen en contacto con el entorno natural lo que permitirá valorarlo e internalizar conductas que permitan su cuidado, haciendo vivos los objetivos de la Ley de Educación Ambiental y el compromiso institucional de la Universidad". Se supo que en los últimos días se desarrollaron reuniones entre autoridades universitarias y provinciales de las que participaron el rector Enrique Mammarella y la ministra Erika Gonnet. Pedido de reubicación El grupo "Comunidad por la Naturaleza" sugieren que el aulario puede construirse en otro espacio del predio de Ciudad Universitaria, "por ejemplo entre la Facultad de Medicina y la Ruta 168 tienen un predio enorme que ya está desmontado y tendría cero impacto ambiental", resaltó Ferrer. Lo que quieren impedir es que se empiece a trabajar con el hormigón en el lugar establecido donde están las máquinas prestas para empezar a edificar. "Sería un daño irreversible", indicaron desde Comunidad por la Naturaleza. Ferrer recordó que "esta obra nunca debería haber empezado porque la UNL fue intimada por diferentes organizaciones sociales el 5 de noviembre del 2020, un mes antes de la licitación". Detalles El Edificio de Aulas Costanera Este es una obra con la que la Universidad Nacional del Litoral continúa trabajando por su futuro y por el de la región, asumiendo desafíos en función de una planificación sostenida en torno a Ciudad Universitaria. Se trata de una obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico. Tras una licitación pública internacional a la que se presentaron 17 oferentes, la empresa local Coemyc S.A. resultó ganadora y es la encargada de la construcción de este edificio polifuncional y versátil que está integrado en el Masterplan de Ciudad Universitaria y que dará trabajo directo a 60 familias durante su ejecución. La obra demanda una inversión de $ 239.778.129,60 que es financiada a través del Programa Federal de Inversión en Infraestructura Universitaria. El proyecto es respetuoso de las condiciones naturales del entorno y cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales. Cabe señalar que es resultado de un Concurso Nacional organizado por la UNL y actualizado por la Universidad en lo que respecta a su Manual de Arquitectura Sustentable. Desde la UNL invitan a visitar esta página https://www.unl.edu.ar/infraestructura, donde están publicados todos los documentos, certificaciones, información técnica, fotografías, infografías, renders y material audiovisual sobre la obra del aulario. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

