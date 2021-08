https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 15:56

15:53

El atacante argentino puso fin a su etapa en el Tottenham y formó parte de la operación que acercó al joven español Bryan Gil al conjunto londinense.

Tras ocho años Erik Lamela dejó la Premier League y seguirá su carrera en el fútbol español El atacante argentino puso fin a su etapa en el Tottenham y formó parte de la operación que acercó al joven español Bryan Gil al conjunto londinense. El atacante argentino puso fin a su etapa en el Tottenham y formó parte de la operación que acercó al joven español Bryan Gil al conjunto londinense.

El Sevilla anunció este lunes el fichaje del argentino Erik Lamela procedente del Tottenham, operación relacionada con la venta del joven español Bryan Gil, que está disputando los Juegos Olímpicos en Tokio, al equipo inglés.

“El Sevilla FC ha incorporado a sus filas al atacante internacional argentino Erik Lamela, que firma por tres próximas temporadas procedente del Tottenham Hotspur, en el que ha jugado las ocho últimas” campañas, informó el equipo del sur de España en un comunicado.

“Tenía muchísimas ganas de estar acá”, declaró el ex River Plate a la web del Sevilla. “La posibilidad en este momento es muy buena, me agarra con una madurez importante. Me encantaría que el club siga ganando títulos. Formar parte de esa historia que el club está escribiendo”, añadió el futbolista de 29 años.

Los Spurs relacionaron ambas operaciones en su comunicado. “Estamos encantados de anunciar la firma de Bryan Gil procedente del Sevilla, con Erik Lamela uniéndose al club español como parte del acuerdo”. Gil “se une a nosotros con un contrato hasta 2026”, añadieron.

Ni Sevilla ni Tottenham informaron sobre las cifras de la operación, pero la prensa española indica que el conjunto del norte de Londres pagará 25 millones de euros (29 millones de dólares) por el centrocampista español de 20 años, además de Lamela.

El argentino deja los Spurs después de ocho campañas defendiendo sus colores y tras haber disputado 257 partidos, contando todas las competiciones, con la camiseta blanca. El extremo llegó a Londres en agosto de 2013 procedente de la AS Roma, en el mismo verano boreal donde los londinenses vendieron a Gareth Bale al Real Madrid.

“Un hombre de club. Le deseamos a Erik todo lo mejor para el futuro”, le dedicó el Tottenham en su comunicado.