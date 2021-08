https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 16:25

16:17

Sin modificaciones

La Liga Profesional rechazó el pedido de Boca y jugará con juveniles ante San Lorenzo

El Xeneize había solicitado atrasar el partido contra el Ciclón para contar con el plantel profesional. La organización del torneo no dio el brazo a torcer y el cruce no se modificará.

El equipo de juveniles de Boca que empató 0 a 0 contra Banfield Crédito: Gentileza @FotobairesArg



El equipo de juveniles de Boca que empató 0 a 0 contra Banfield Crédito: Gentileza @FotobairesArg

El Litoral en en

Sin modificaciones La Liga Profesional rechazó el pedido de Boca y jugará con juveniles ante San Lorenzo El Xeneize había solicitado atrasar el partido contra el Ciclón para contar con el plantel profesional. La organización del torneo no dio el brazo a torcer y el cruce no se modificará. El Xeneize había solicitado atrasar el partido contra el Ciclón para contar con el plantel profesional. La organización del torneo no dio el brazo a torcer y el cruce no se modificará.

Luego de una reunión, la Liga Profesional de Fútbol publicó un comunicado oficial donde informó que rechazó nuevamente el pedido de Boca. El Xeneize quería atrasar el clásico ante San Lorenzo debido a que todavía no puede contar con su plantel profesional. Sin embargo, la organización de la competencia ratificó el cruce para el martes a las 21, tal como estaba estipulado. De esta manera, el Xeneize deberá volver a poner en cancha un equipo conformado por juveniles ya que los futbolistas profesionales deben permanecer aislados hasta el miércoles. “Sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de los Torneos de la Temporada 2021, ‘los días y horarios serán inapelables por los clubes quienes deberán cumplir obligatoriamente los mismos’”, justificaron desde la entidad presidida por Marcelo Tinelli. Y agregaron: “Adicionalmente, el Reglamento General de AFA en su artículo 105 establece que ‘ningún partido podrá ser postergado a no ser que concurran las circunstancias establecidas en el ART. 121º de este Reglamento, y ningún club podrá solicitar la suspensión de determinado partido aún cuando le resultara dificultosa la concurrencia de sus jugadores”. El comunicado de la Liga Profesional Foto: Gentileza “Adicionalmente, y a fin de evitar caer en reiteraciones innecesarias, nos remitimos a las razones y argumentos esgrimidos en la Resolución adoptada por la Mesa Directiva el día viernes 23 del corriente mes y año que fuera notificada oportunamente al Club”, insistieron. Y concluyeron: “Sentado lo expuesto, se rechaza la nueva nota presentada por Boca Juniors del día de la fecha por resultar improcedente”. De esta manera, Boca tendrá que acudir otra vez a los chicos de la reserva para afrontar el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, que se disputará el martes a las 21 en la Bombonera. Esta misma situación se había dado el sábado frente a Banfield, cuando los juveniles disputaron un histórico encuentro y rescataron un empate sin goles. El entrenador será nuevamente Sebastián Battaglia.

El Litoral en en

Temas: