Un muerto y varios heridos durante una pelea entre presos en La Pampa

Según el fiscal, hubo unos 20 internos involucrados en la pelea. El fallecido estaba con un proceso judicial abierto y había sido detenido en varias oportunidades.

Una pelea entre presos dejó el trágico saldo de un interno muerto y varios heridos durante la madrugada de este lunes en el Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico. La información fue confirmada por el fiscal general, Armando Agüero.





El hecho, de acuerdo con el funcionario judicial, y por motivo que son objeto de investigación, ocurrió entre las 23.40 y pasada la medianoche entre presos de pabellones diferentes pero conectados entre sí.

El fiscal dijo que fue una pelea entre presos, algunos condenados y otros no, y no un motín debido a que no hubo intento de fuga.

El fiscal dijo que todo sucedió por una «pelea entre presos» que fabricaron elementos punzantes. Y agregó que en la Alcaidía conviven todo tipo de presidiarios: algunos condenados a cadena perpetua y otros que aún no fueron sentenciados.

Agüero enumeró que hubo unos 20 internos involucrados en la pelea y que no se reportaron policías heridos.

«Como consecuencia de la pelea, falleció el interno Luis Miguel de Tito, mientras que Miguel Pérez, con heridas de consideración, fue trasladado al hospital con heridas punzantes: otros detenidos terminaron con lesiones pero no debieron ser hospitalizados», afirmó. Y añadió: «fue una pelea entre varios y ahora estamos tratando de determinar qué responsabilidad tuvo cada uno».





«La Policía intervino cuando estaban peleando, para frenar la situación, y retirar el cuerpo del joven fallecido», detalló el fiscal al indicar que, por el momento, se desconoce si los presos serán trasladados de dependencia policial.





«Ese tema es ya policial pero supongo que después de esto, frente a la gravedad del desenlace, seguramente el personal tendrá que separar y reubicar», expresó.

El fallecido, puntualizó el entrevistado, estaba con un proceso judicial abierto y fue detenido en varias oportunidades. «El otro herido hospitalizado está condenado a 9 años por un robo en banda ocurrido en Rucanelo», completó Agüero.