El 86% de las jubiladas no completaron aportes

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 27.07.2021

Sugieren eliminar el sexo en los DNI y equiparar años de aporte y retiro, más allá de contemplar el caso de las personas que crían a sus hijos, para evitar "contradicciones" en las diferenciación por género.

Sugieren eliminar el sexo en los DNI y equiparar años de aporte y retiro, más allá de contemplar el caso de las personas que crían a sus hijos, para evitar "contradicciones" en las diferenciación por género.

Según información publicada por la Secretaría de Seguridad Social, entre los años 2018 y 2020 se jubilaron unas 286 mil mujeres, de las cuales el 83% accedió al beneficio "sin cumplir con el mínimo de 30 años de aportes, gracias a las moratorias". Del total de beneficiarias del sistema, "aproximadamente el 8% se jubiló con más de 20 años de aportes, comprando años de servicios con las Moratorias; el 92% restante se jubiló con menos de 20 años de aportes "comprando" el resto con las Moratorias".

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) revela en su informe semanal un aspecto específico de un problema generalizado. La semana pasada fue el Ieral/Fundación Mediterránea quien advirtió que "en 2020, el universo de beneficiarios con moratoria alcanzó a 3,6 millones de personas, mientras que los jubilados y pensionados sin moratoria sumaron 3,2 millones".

El Centro de Estudios que dirige Jorge Collina suma así su mirada crítica sobre el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 475/2021, que -"se publicó un sábado, posiblemente tratando de disimular la irregularidad de modificar reglas estructurales del sistema previsional con un instrumento legal endeble. El beneficio potencial alcanza a 155 mil argentinas, según cálculos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

"Concretamente, el DNU establece que se reconocerá 1 año de servicio jubilatorio a las mujeres por cada hijo nacido vivo. Si el hijo es adoptado se reconocerán 2 años de servicios. Si la mujer además cobró durante al menos un año la Asignación Universal por Hijo (AUH) suma 2 años más de servicios a los que les corresponda. El objetivo es compensar la inequidad que se produce cuando las mujeres dejan de acumular aportes previsionales debido a que se retiran del mercado laboral por la maternidad".

Sostiene Idesa que "no hay discusión en torno a que las normas previsionales tienen que reconocer años por los hijos. Por diversas vías en todos los países desarrollados es un tema que se tiene en cuenta. La duda es si el diseño que estipuló el gobierno argentino será efectivo".

La misma entidad responde que "hay que eliminar la distinción de sexo en el DNI y en la jubilación" (años de aporte y edad de retiro) y sugiere que profundizar diferencias de sexo en el sistema supone decisiones "contradictorias y muy improvisadas. Casi inmediatamente aparecieron los primeros rechazos y con el tiempo se producirán enormes costos".

Cuando se presente una persona a jubilarse con una "X" en su DNI, ¿Se aplicará los 65 años como los varones, los 60 años como las mujeres o se partirán las diferencias en 62 años y 6 meses?

"Ostentoso"

Para Idesa, la mayoría de las mujeres llegan a la edad de retiro con muy pocos años de aportes. Por lo tanto, reconocer 1 o 2 años de aportes por hijo no les cambiará la situación ya que de todas formas no llegarán a los 30 años de aportes que exige la normativa previsional actual. El DNU termina siendo un anuncio muy ostentoso frente a la degradada situación laboral que sufren las mujeres".

M, F, X e improvisación

"El gobierno anunció que los documentos de identidad deben llevar una marca "X" cuando la persona no se reconozca en el sexo femenino o masculino. Esto implica que las personas que no desean definir su sexo tendrán que gestionar ante el Registro Civil una nueva partida de nacimiento y con ella solicitar el cambio de DNI. Se trata de un trámite que llevará mucho tiempo y esfuerzo instrumentar. Aun suponiendo profesionalidad y rapidez, igualmente resultará costoso, burocrático y poco empático para las personas involucradas. Esto es lo que subyace en el intempestivo planteo que uno de los "beneficiados" con la "X" que participaba del anuncio oficial le hizo al Presidente.

Las formas y los diseños con que se instrumentaron el reconocimiento previsional por hijo y la identidad no binaria desnudan mucha improvisación. Más sensato y eficaz seria eliminar la distinción de sexos en la identidad. Es decir, disponer que el DNI no defina sexo y unificar la edad jubilatoria para que todas las personas se jubilen a los 65 años. Para que el reconocimiento de años de servicio por hijo sea efectivo, hay que establecer que el haber previsional sea proporcional a los años de aportes realizados (es decir, flexibilizar el rígido requisito actual de 30 años de aportes como mínimo). De esta forma, no habrá distinciones de sexo y habrá un efectivo reconocimiento jubilatorio a las personas que tuvieron y/o criaron hijos".

Añade el informe que "la improvisación en política pública tiene altos costos sociales. La identificación con la "X" no soluciona la problemática de los que no quieren reconocer sexo. El DNU modificando la ley previsional no resuelve la problemática de la falta de reconocimiento por hijos y agrega inseguridad jurídica. En paralelo se agregan nuevas fuentes de conflicto y discrecionalidad".