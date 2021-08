https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miguel Russo: "jugar el miércoles o el jueves era lo más sensato"

El entrenador de Boca expresó que "las sensaciones no son buenas" luego de que el Xeneize no haya podido aplazar el duelo contra el Ciclón: “No costaba nada pasar el partido para el miércoles o el jueves".

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, manifestó su desacuerdo por tener que disputar el encuentro frente a San Lorenzo este martes a las 21 por la Liga Profesional a pesar del pedido del Xeneize para aplazar el encuentro unas horas más y así completar el aislamiento de siete días: "Jugar el miércoles o el jueves era lo más sensato. No costaba nada". "Teníamos la esperanza de postergar este partido. Queríamos jugar el miércoles a la noche o el jueves que, suponemos, era lo más sensato y lo más lógico. Ahora tenemos que acomodarnos, otra vez, a todo esto. Lo del sábado lo entendí. Lo del martes, no. No costaba nada. Era un día más", declaró el técnico y ahondó en su pensamiento: "Lo de mañana era otra cosa. Siempre uno pensaba que podíamos tener un día de postergación que cumplíamos los plazos y todo el mundo se acomodaba". Russo respaldó sus declaraciones por la predisposición del plantel a las medidas de aislamiento dispuestas por Carla Vizzotti: "Habíamos hecho el esfuerzo, acatamos todo lo que nos dijo la ministra de Salud, estamos dentro de los planes lógicos y normales. No protestamos. Boca merecía una pequeña modificación. Tampoco estábamos pidiendo algo fuera de lugar y fuera de forma”. En diálogo con ESPN, aseguró que "Boca fue perjudicado en forma muy especial y rara”. Además, agregó que ocurrieron "muchas cosas juntas" en un corto periodo de tiempo que incluyeron la eliminación en la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro: "Venimos heridos porque quedamos eliminados en una forma injusta. Habrá que sobreponerse como siempre nos hemos sobrepuesto a todo”.

