Defensa Civil analiza la costanera rosarina desde Costa Alta a la Zona Franca

Diferentes áreas realizan evaluaciones preliminares para tener una radiografía de cada situación, ya que la costa rosarina tiene una diversidad de barrancas al río Paraná que requiere prestar atención.

La caída de un fragmento del balcón del Parque España el pasado viernes en Rosario tiene a Obras Públicas, Obras Particulares y Defensa Civil trabajando en evaluaciones preliminares para tener una radiografía de cada situación, ya que la costa rosarina tiene una diversidad de barrancas al río Paraná que requiere prestar atención, ya que si bien se descartó de plano un riesgo de derrumbe de todo el complejo cultural y educativo, sí se prevé que podría haber otros desmoronamientos.



Este lunes a primera hora se conoció que el presidente Alberto Fernández declaró el Estado de Emergencia Hídrica por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná, que afecta a varias provincias ante la histórica bajante, y se espera que parte del presupuesto expedido sea utilizado en obras de refacción en la zona del derrumbe de Sarmiento y el río.



El referente de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, detalló en varios medios que “equipos de ingenieros de Obras Públicas y Particulares analizaron el edificio, los muelles y toda la costa. Tanto el edificio como el muelle reconstruido hace 15 años no tienen riesgo de derrumbe porque la estructura que queda está emplazada sobre pilotes de hormigón de una profundidad de más de 20 metros, que es independiente de la barranca en sí”. Cabe precisar que la parte del balcón del Parque España que cedió se emplazaba sobre el muelle centenario de la ciudad que se sostenía sobre pilotes de quebracho.



Sin embargo destacó que “desde Defensa civil hace tiempo se viene monitoreando, y la costa tiene diferentes escenarios y seguiremos atentos. Desde la Costa Norte hasta la Zona Franca hay escenarios muy complejos, con obras sobre barranca y obras centenarias, no es un diagnóstico uniforme”.



De esta forma fue contundente el diagnóstico de Ratner: “Lo que ocurrió va a seguir ocurriendo, como pasó el año pasado en la zona del Club Mitre también derrumbada”. Sin embargo puso paños fríos cuando contextualizó: “Esto puede pasar a cualquier ciudad construida sobre el río porque nos faltan más de tres metros de agua en esta época del año, y los niveles negativos de agua generan que falte la presión que el agua hace sobre las costas”.



Ratner solicitó a la ciudadanía que “esté atenta y no transgreda los vallados, ya que es habitual que muchos lugares son atravesados para la pesca en lugares no habilitados, y eso siempre es riesgoso”



Desde el ámbito privado, ingenieros hídricos y civiles que dialogaron este lunes con varios medios televisivos y radiales aseguraron que las evaluaciones preliminares no son conclusivas, porque realizar estudios de estabilidad de barranca y del suelo lleva por lo menos una semana, y por eso “aún no se puede saber a ciencia cierta que no corre peligro el sector del Parque España”.