Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 28.07.2021 - 17:48

18:45

Violencia de género

Deberá mudarse a Paraná por acosar a su ex durante dos años

Tiene 22 años y le imputaron seis delitos contra su ex pareja, ocurridos entre 2019 y 2021. Firmó un juicio abreviado.

Todos los hechos ocurrieron en jurisdicción de la Subcomisaría 18° de Cabaña Leiva, en el norte de la ciudad. Crédito: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore



Un joven de 22 años fue imputado este lunes por seis hechos en contra de la madre de su hijo, cometidos a lo largo de los últimos dos años. Firmó un abreviado y recuperó su libertad bajo la condición de que se mude a Paraná. La fiscal Rosana Peresín atribuyó a Roberto Piedrabuena (22) la autoría de múltiples delitos: incumplimientos de mandatos judiciales, lesiones y amenazas. La mayoría de estos tuvieron como víctima a su ex pareja, a excepción de uno de los hechos por "lesiones", que fueron contra un vecino del barrio Cabaña Leiva. En la audiencia presidida por el juez penal Gabriel Candioti, la fiscalía realizó la imputación y presentó un juicio abreviado. El escrito contaba con la firma de Piedrabuena, patrocinado por la defensora pública Andrea Alberto y en el cual se acordó la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional. "Atemorizarla e intimidarla" Piedrabuena residía en frente de la casa de su ex pareja, ubicada sobre calle Lehmann al 10.400, en barrio Cabaña Leiva, en el límite con la ciudad de Recreo. El primer delito imputado data de la tarde del 19 de noviembre de 2019, cuando el joven ingresó al domicilio de ella, violando así la medida de distancia dictada por la jueza de Familia, Liliana Michelassi. La tarde en cuestión el joven golpeó a la madre de su pequeño hijo y la amenazó, diciendo que si no volvían a estar juntos ella debería irse del barrio, tratando así de "atemorizarla, intimidarla e impedir el libre desarrollo de sus actos". Desde entonces, volvió a violar la prohibición de acercamiento al menos en otras cinco oportunidades, el 20 de noviembre del mismo año y el 11 de marzo y 24 de agosto de 2020. En esta última ocasión también la agarró del cuello e intentó ahorcarla. En junio de este año Piedrabuena volvió a irrumpir en el domicilio de su ex, y decidió hacerlo otra vez el 23 de julio pasado, cuando la tomó del cuello y golpeó en el rostro. Reeducación emocional La mujer realizó la denuncia y él fue detenido en su domicilio, a unos pocos metros del de ella. La fiscalía le atribuyó también las lesiones ocasionadas a un vecino, a quien Piedrabuena le arrojó una piedra en el rostro el 21 de enero de este año. Este lunes el juez Candioti le impuso una serie reglas de conducta: fijar domicilio en Paraná, la prohibición de contacto y acercamiento a las víctimas, la prohibición de portar armas y de abusar de bebidas alcohólicas y estupefacientes. Además, deberá realizar un taller de reeducación emocional.

