Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 28.07.2021 - 17:54

También admitió que el único nombre que le propuso a Scaloni, desde que es el técnico de la selección, fue el de Lucas Alario.

El director de selecciones, campeón del mundo en 1978, tiró elogios al DT de Colón Menotti habló de Domínguez: "Es un tipo que me cae muy bien" También admitió que el único nombre que le propuso a Scaloni, desde que es el técnico de la selección, fue el de Lucas Alario.

El actual director de selecciones nacional, entrenador campeón del mundo en 1978 con la mayor y en 1979 con la juvenil, César Luis Menotti, habló del título logrado por Colón en una entrevista realizada en Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad, con el colega y amigo Emiliano Nunia.

“El título de Colón me dio mucha alegría: primero por su entrenador, porque me cae muy bien Domínguez, por su estilo de juego y por cómo juegan sus equipos. Muy serio, muy merecido todo. No le regalaron nada. Yo lo conozco mucho, pero como jugador, personalmente no lo conozco. Yo lo recuerdo de su paso por Huracán, cuando el jugó muy bien y le robaron de una manera infame el campeonato con Huracán. Me encanta su manera de hablar, es un tipo muy serio. El puede dirigir donde quiera. Es muy difícil salir campeón con Colón, ¡eh!… Por miles de razones que no hace falta enumerar, tan difícil como ser campeón con Huracán en el 73, hasta te diría un poco más”, señaló el Flaco.

En otra parte de la larga charla, admitió que el único jugador que le sugirió a Scaloni, el DT de la selección, fue Lucas Alario. “Fue el único nombre que le propuse, después, no quiero ni que me mande la lista”, dijo Menotti, agregando que “Scaloni encontró un grupo que le pertenece y está encabezado por Messi”.

“Diego, con vida, hubiese estado muy feliz con este título. Seguro que hubiese ido corriendo a abrazar a Messi y habrían llorado juntos”, señaló el Flaco al preguntarle qué hubiese sentido Maradona si viviera.

Menotti habló de Messi y dijo que “lo vé feliz” y que estará mejor aún ahora que Agüero va al Barcelona. “Messi va a ser feliz con este loco (por Agüero), que es muy gracioso y es divino. A mí me divierte mucho”, dijo el Flaco.

Sobre Scaloni dijo que “tranquilamente podría haber buscado otra alternativa. Me hago absolutamente responsable de su contratación y no lo digo por este título. Yo los invité a mi casa, a él y a sus ayudantes, estuvimos horas hablando de fútbol y puedo decir que son buenos pibes que, además, saben mucho de fútbol”.

Por último, dijo que “este éxito (por la Copa América) te da tranquilidad y no mucho más. No hay que caer en el éxito porque el éxito te lleva al abismo. Un paso más y te hace desaparecer; si retrocedés dos pasos, podés saltar a la gloria. Ahora hay que retroceder un paso más y arrancar de nuevo”, concluyó en una muy jugosa entrevista con la radio del interior santafesino.