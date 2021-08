https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bajante preocupante

Desde Aguas Santafesinas afirman que no faltará agua, pero piden cuidarla

El nivel muy bajo del río Paraná genera grandes complicaciones en el proceso de potabilización del agua en Rosario y otras localidades. Los pronósticos indican que esta situación se extenderá. Piden no derrochar el líquido vital.

Crédito: Mirador Provincial

Por Hernán Alvarez SEGUIR La bajante en el río Paraná que se da desde principios del año pasado afecta la captación de agua de este afluente. Desde la empresa Aguas Santafesinas S. A. (ASSA) afirman que no faltará el líquido vital, pero piden responsabilidad en su uso. El presidente de ASSA, Hugo Morzán, habló con la prensa sobre la emergencia hídrica que afecta a nuestra región: “La declaración de emergencia termina de darle forma a un trabajo que venimos ya haciendo desde distintos ministerios con el gobierno nacional”. Por el faltante de agua, se creó la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Río Paraná. Aquí participan esta compañía junto a otras entidades públicas, Protección Civil, el ENRESS, algunas de las universidades de la provincia y el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Según indicó Morzán, la misión de la comisión es atender todo lo que tiene que ver con la demanda del agua potable que puede verse afectada. El directivo afirmó que en esta situación hay tres actores fundamentales: la Provincia junto a la Nación, la propia Aguas Santafesinas y los usuarios. “El Estado provincial nos viene asistiendo a partir de febrero de 2020. Comenzamos a tener ya esta pronunciada bajante que se sostiene desde hace un año y medio”, comentó. “En este caso, lo que estamos pidiendo es que justamente demos un uso responsable y solidario de este servicio esencial que es el agua potable. Prestarle especial atención al uso del agua potable”, dijo Hugo Morzán. Entre las medidas a tomar por parte de los consumidores, el presidente de ASSA pidió: cerrar la canilla en el momento del aseo, volver a abrirla cuando se necesite, evitar el lavado de veredas con mangueras sin pico de corte. “No decimos que no se use el agua. Lo que decimos es ‘usemos el agua que necesitamos racional y solidariamente’ porque el agua que nosotros derrochemos puede hacerle falta a algún vecino”. Tenés que leer Piden garantizar el suministro de agua potable en las Escuelas Desde la compañía, garantizaron la continuidad en el servicio. “Estamos haciendo todo lo posible para que eso no falte -dijo Morzán-. Estamos haciendo las inversiones, realizando las tareas. Estuvimos la semana pasada en Rosario por debajo de los 20 centímetros, -23 llegamos a tener la semana pasada. Tuvimos que colocar en nuestra planta de Arroyito sobre pontones bombas que nos permitan llevar el agua desde la superficie hacia la cámara de captación”. Con respecto a los pronósticos para los meses venideros, comentó: “Los pronósticos indicarían que las lluvias deberían volver a partir de la primavera y que en la temporada estival los niveles del río deberían recuperarse al menos en algo. Los pronósticos del INA (Instituto Nacional del Agua) no son tan favorables. Indican que esta sequía se va a prolongar. Estamos agregando bombas, colocando pontones, haciendo adquisición de equipos”. “Todo indica que vamos a tener un verano complejo y por eso necesitamos de alguna manera hacernos de esta conducta solidaria. De manera de pasar el verano que es la época más difícil sin inconvenientes”, aseveró Morzán.

