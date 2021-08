Video: Rodrigo de la Serna recordó el éxito de Okupas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con un profundo mensaje social, el actor reivindicó el valor artístico de la tira, que ahora se puede ver en streaming.

Netflix incorporó esta semana la serie argentina Okupas, que ya está entre los más vistos de la plataforma.

"Fue de las cosas más hermosas y más importantes que me pasaron en mi vida profesional", aseguró Rodrigo de la Serna -uno de los protagonistas de la historia, junto a Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri-, en un video difundido por la propia plataforma en Twitter.

"Significa muchas cosas para los que trabajamos ahí y también para la gente que lo fue viendo durante el tiempo", añadió el protagonista.

"Yo hasta ese momento no había leído un guión tan bien escrito; ponía el foco un poco en un Buenos Aires poco frecuentado, un Buenos Aires oculto, un Buenos Aires que nadie quería ver, y fue la primera vez que se expresó esa voz emergente que veníamos tratando de no ver como sociedad", consideró de la Serna. "Me parece que fue un programa muy valioso en ese sentido", insistió.

Finalmente, el artista opinó que 2Okupas es actual, tiene aires de clásico y tal vez dentro de cuarenta años vamos a poder seguir viéndolo". "Creo que es un paradigma que nos sigue rigiendo, que deberíamos poder transformar para que estas cosas no sigan sucediendo", reflexionó.