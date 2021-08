https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 0:37

0:25

Oficial

Segundo judoca que decide renunciar en los Juegos para no enfrentar a su rival de Israel

La Federación Internacional de Judo comunicó Mohamed Abdalrasool no continuará en Tokio 2020.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Oficial Segundo judoca que decide renunciar en los Juegos para no enfrentar a su rival de Israel La Federación Internacional de Judo comunicó Mohamed Abdalrasool no continuará en Tokio 2020. La Federación Internacional de Judo comunicó Mohamed Abdalrasool no continuará en Tokio 2020.

El judoca musulmán Mohamed Abdalrasool, representante de Sudán, se convirtió en el segundo atleta que declina participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, al ser emparejado en el cuadro masculino de los 73 kilos frente a un rival israelí.

La Federación Internacional de Judo (FIJ) no especificó los motivos por los cuales el sudanés prefirió abandonar, aunque sí comunicó que “no peleará” con la estrella israelí Tohar Butbul, por 16vos. de final de la competencia.

El sábado pasado, el campeón argelino, Fethi Nourine, había tomado similar actitud y fue “suspendido por la FIJ”, al evitar “un posible enfrentamiento con Butbul, que ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de la categoría”, según confió el canal ‘Russia Today’. Tenés que leer Un judoca argelino renunció a Tokio 2020 para no enfrentar a un israelí

“Trabajamos muy duro para llegar a los Juegos Olímpicos. Pero por la causa palestina es una decisión irreversible. Prefiero no manchar mis manos”, arremetió Nourine, de acuerdo con lo apuntado por el periódico ‘Daily Mirror’.

Por su lado, el Movimiento Antisemita no partidista condenó las deserciones de ambos atletas y destacó que ambos “deben ser castigados por la Federación Internacional”.

“No hay lugar en el deporte para la discriminación basada en la nacionalidad o la religión”, amplió. Con información de Telam

El Litoral en en

Temas: