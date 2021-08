https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 16:04

Liga Profesional

Cardona y Fabra concentran en Boca y podrían volver al equipo ante San Lorenzo

El equipo volverá a estar conformado por juveniles, esta vez con dos “refuerzos” que no habían viajado a Brasil. Battaglia decide si entran en el once titular.

Edwin Cardona y Frank Fabra se concentraron esta noche junto a los jugadores de la reserva de Boca y mañana podrían estar desde el arranque en el partido contra San Lorenzo, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los futbolistas colombianos se presentaron esta tarde en el predio de Ezeiza, hablaron con Sebastián Battaglia, el entrenador de la reserva, y le pidieron concentrar para estar a disposición en el clásico ante San Lorenzo. Los colombianos se sumaron en los últimos días tras participar con su selección de la Copa América. Fabra fue licenciado por la muerte de su padre, mientras que Cardona decidió volver a su país tras el torneo continental y por eso demoró su regreso a la Argentina y debió cumplir con el aislamiento dictado por el gobierno, para contener el brote de COVID-19, por romper la burbuja. La decisión pasará por Battaglia, quien por lo pronto decidió concentrarlos de cara al partido de mañana. Esta tarde, los juveniles de la reserva se entrenaron en el predio de Ezeiza e hicieron solo ejercicios regenerativos. El único que estaría en duda sería el defensor Valentín Barco, una de las figuras ante Banfield. Cabe recordar que el delantero Ezequiel Almirón, quien salió lesionado cuando promediaba el primer tiempo, está descartado ya que tiene un desgarro en el isquiotibial derecho. "Seba" Battaglia decidirá este martes antes del mediodía el posible once que disputará por la noche el clásico ante San Lorenzo, en la Bombonera desde las 21, por la tercera fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Echenique. Agustín Lastra; Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Ezequiel Fernández, Gabriel Vega, Vicente Taborda, Israel Escalante y Edwin Cardona. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

