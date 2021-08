https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 18:32

7:58

Colón enfrenta a Huracán y Unión a Banfield Horarios y TV: se juega la fecha 3 de la Liga Profesional

Este martes comienza la tercera fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, donde Colón visitará a Huracán y Unión recibirá a Banfield.

Este martes, a las 16:30, el Sabalero abrirá la fecha en su visita al Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde jugará frente a Huracán. El encuentro, irá liberado por televisión, en la pantalla de la TV Pública.

Luego, el miércoles a las 14:15, Unión recibirá a Banfield en el 15 de Abril, con la televisación de TNT Sports.

Por otra parte, destacan los siguientes encuentros: Boca vs San Lorenzo; Vélez vs Defensa y Justicia; Lanús vs River y Newell's vs Estudiantes.

Horarios y TV