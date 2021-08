https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por la revista Time

La provincia de Mendoza fue elegida entre los 100 destinos turísticos del mundo

Fue el único lugar de la Argentina en el listado The World's Greatest Place of 2021, que elige el semanario Time de Estados Unidos desde 1923. Considera aquellos "destinos extraordinarios para explorar".

La provincia de Mendoza el único lugar de la Argentina en el listado The World´s Greatest Place of 2021, que elige la revista Time de Estados Unidos.

El listado fue confeccionado a partir de la opinión de corresponsales y colaboradores de la revista Time. La prestigiosa revista mundial destacó a la provincia de Mendoza como uno de los 100 destinos para explorar durante 2021. Fue el único lugar de la Argentina en este exclusivo listado que enumera ciudades, países, regiones o continentes. "Los desafíos del último año y medio han transformado nuestro mundo y pocas industrias se han visto tan afectadas como los viajes, el turismo y la hostelería", destacaron. "Mendoza es un destino multiproducto, lo que nos hace atractivos para ser visitados durante todo el año. Además, poder mantenernos en la mente del consumidor y continuar presentes en estos ranking deja en claro el posicionamiento logrado a través de las distintas acciones de promoción en los diferentes mercados emisores de turistas del mundo", dijo Marcelo Montenegro, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo. Junto a la provincia se resaltan lugares como Dubái, Islas Faraones, Dinamarca; Edimburgo; Tailandia; México; Ruanda y Francia, entre otros destinos. El listado fue realizado para dar difusión a las personas y las empresas a la vanguardia de esas industrias que encontraron formas de adaptarse, construir e innovar. Para compilar esta lista, Time solicitó nominaciones de lugares, incluidos países, regiones, ciudades y pueblos, de su red internacional de corresponsales y colaboradores, con la mirada puesta en aquellos que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes. Tenés que leer Previaje 2022: ultimarán detalles para el lanzamiento de los beneficios para turistas ¿Por qué Mendoza? La revista, que se publica desde 1923, agregó en este listado a la provincia mendocina por "su excelencia culinaria al aire libre". Además, se destacó que "Mendoza es una provincia agrícola tranquila en Argentina, donde el vino fluye y comer al aire libre es una necesidad". "En la región vinícola circundante (la más famosa del país), Casa de Uco Vineyards & Wine Resort se encuentra junto a su propia laguna y ofrece un asado tradicional épico, o barbacoa, en las viñas", continúa el semanario. "En el centro, la recientemente inaugurada La Central Vermutería importa la clásica tradición del vermut-bar (vermú de barril, platos pequeños, ambiente agradable) de Buenos Aires. Cerca de allí, el sencillo y atento Ramos Generales es uno de los nueve restaurantes del mundo dirigidos por el ícono culinario argentino Francis Mallmann. Y, en el restaurante Gaia, un chef local prepara comidas de seis platos, con ingredientes de la huerta orgánica del restaurante. Para un recuerdo de inspiración culinaria, compre algunos cubiertos hechos a mano (que se encuentran en las mesas de muchos de los mejores restaurantes) de KDS cuchillos", destacó la periodista Karen Catchpole. En muchos sentidos, la tercera lista anual de los mejores lugares del mundo, según Time, es un tributo, ilumina el ingenio, la creatividad, la revitalización y las reaperturas, en destinos de todo el mundo.

