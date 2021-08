Irán inaugura centro para comercializar logros nucleares

La ceremonia de apertura contó con la presencia del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali Akbar Salehi.

El Gobierno de Irán inauguró este lunes el primer Centro de Innovación Profesional para comercializar los logros acerca de la investigación nuclear, llamado Rasa con el objetivo de potenciar la industria nuclear islámica.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali Akbar Salehi, y el vicepresidente iraní para Asuntos Científicos y Tecnológicos, Sorena Satari.

"Esperamos que la sociedad extraiga beneficios de las ventajas del desarrollo del uso pacífico de las tecnologías nucleares en medicina, agricultura e industria", indicó el mensaje emitido por el Gobierno.

