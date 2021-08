https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 18:31

9:29

Hay 3 punteros Así está la tabla de posiciones del fútbol argentino previo a la fecha 3

Este martes comienza una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol y los equipos santafesinos buscarán conseguir una victoria que mejore su posición en la tabla.

Por el momento, hay 3 equipos que tienen puntaje ideal (6 puntos): Lanús, Godoy Cruz y Patronato.

En cuanto a los equipos santafesinos, Colón enfrentará a Huracán y buscará alcanzar la linea de los punteros (ahora tiene 3) y Unión, que tiene un punto, intentará derrotar a Banfield para quedar mejor posicionado.

Entre los destacados de la fecha, están: Boca vs San Lorenzo; Independiente vs Patronato; Lanús vs River y Godoy Cruz vs Atlético Tucumán.

La tabla de posiciones