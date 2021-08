https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre Ríos Falleció un hombre en Paraná tras un incendio en su vivienda La víctima tenía 67 años y sufría de complicaciones en su movilidad, lo cual no le permitió huir del domicilio.

Un fatal accidente ocurrió en la madrugada de este martes en una vivienda del barrio Barranquitas en la ciudad de Paraná, donde un incendio en dicho domicilio dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 67 años.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en calle Don Segundo Sombra. Según los Bomberos Zapadores, la víctima murió en el sitio luego de que la estructura fuera consumida por el fuego.

En base al testimonio de vecinos de la zona, este hombre se encontraba solo en esta vivienda y al padecer dificultades en su movilidad, no logró escapar del incendio. Su hija vive en un terreno lindero no afectado, sin embargo no pudo acceder al mismo.

El personal policial de la Comisaría 16º detalló: “Los familiares intentaron socorrerlo, pero lamentablemente, no pudieron hacer nada porque las llamas habían tomado la vivienda".

La comisario Nora Pérez habló sobre las causas que pudieron provocar el incidente: "Parecería ser algo accidental, porque el hombre se había quedado sin electricidad ayer (este lunes), y sus familiares le pasaron con un prolongador para que pudiera prender una estufa”.

Además, Pérez agregó: “La estufa estaba muy cerca de la cama y eso podría haber provocado el incendio, pero en este momento, están trabajando los peritos y ellos van a dar el informe a la Fiscalía".

Pedro González, jefe de Bomberos Zapadores, explicó que llevan a cabo “un relevamiento inicial para determinar qué fue lo que causó el fuego”, y adelantó que “en el lugar se secuestraron diversos cableados y ahora se va hacer el análisis pormenorizado de los cables, para saber si hubo alguna falla y eso inició el fuego, o si fue el contacto de la estufa con otro elemento”.