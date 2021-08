https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ex ministra de Salud

Uboldi: El pasaporte sanitario es una opción para analizar, pero no ahora

Son muchas las provincias que evalúan lanzar un documento para que las personas que han recibido al menos una dosis puedan tener más libertades. Para la ex ministra de Salud santafesina, antes "debemos lograr que la gente pueda acceder a la inoculación". También hizo referencia a la variante Delta y la efectividad de las vacunas.

La ex ministra de Salud y actual integrante del grupo de expertos que asesora al Gobierno provincial en el marco de la pandemia por Covid-19, Andrea Uboldi, consideró que el pasaporte sanitario «es una alternativa para analizar», pero «no en este momento», donde aún queda un importante sector de la población que no pudo acceder a su dosis contra el coronavirus. Para la infectóloga y médica pediatra, el objetivo debe ser completar el esquema de vacunación de los mayores de 40 años y cubrir, con al menos una dosis, la franja de entre 18 y 39 años. El pasaporte sanitario es un proyecto que algunas provincias ya están evaluando. Este documento permitiría a las personas que estén vacunadas, con al menos una dosis, disfrutar de mayores libertades, con la asistencia a bares, restaurantes, cines, teatros, entre otros. «Esta propuesta, que surgió inicialmente en Francia y otros países, tiene una situación diferente en Europa en comparación con Argentina, porque en nuestro caso, en primer lugar debemos lograr que la gente acceda a la inoculación, ya que no somos un país con historia de rechazo a las vacunas», expresó en diálogo con Sur24.

Asimismo recordó que todavía no se han completado todos los grupos etarios, aunque la campaña viene avanzando con celeridad. «Recién estamos vacunando a personas de entre 18 y 25 años, con algunas localidades que están más avanzadas de acuerdo a la cantidad de habitantes, y otras más lentas, como las grandes ciudades. Por eso me parece que exigir la vacunación cuando desde la gestión estatal aún no se pudo ofrecer la dosis a toda la población, es un poco apresurado. Sí puede ser una medida a desarrollar un poco más adelante, cuando la gente ya haya tenido la posibilidad de acceso», indicó.

Otro de los desafíos pendientes es avanzar en la inmunización de adolescentes de entre 12 y 17 años, sobre todo de aquellos con factores de riesgo. «Estamos a la espera de la aprobación de las vacunas Moderna que han llegado como donación de Estados Unidos», precisó.

Variante Delta



La asesora del Ministerio de Salud en Santa Fe también brindó precisiones sobre las nuevas variantes del Covid-19. «En principio, este virus que surgió en China se va modificando a medida que se multiplica, pasando de persona a persona. Esto produjo el surgimiento de nuevas cepas, algunas que no son preocupantes, porque no tienen ningún cambio en la característica del virus en cuanto al comportamiento, y otras que sí», señaló. Y detalló: «Actualmente en la provincia tenemos un predominio de la variante Manaos, que es la que surgió en Brasil en su momento, es decir que no tenemos el virus original».

En cuanto a la variante Delta, surgida en India, consideró que «es de preocupación, básicamente porque es mucho más factible el contagio a partir de una persona infectada. La característica de esta cepa es la capacidad de transmisión, que no necesariamente está vinculada con mayor gravedad, pero sabemos que hay un 15 por ciento de los infectados que deben ser internados y un tres por ciento que van a terapia intensiva. Es decir que hay más chances de que crezcan las hospitalizaciones y por ende más personas tengan que ocupar camas críticas». Tenés que leer Uboldi: "Se busca restringir lo más que se pueda, sosteniendo la presencialidad en las escuelas"

«Lo que está sucediendo en el mundo -continuó- es que esta variante está reemplazando, de a poco, a lo que estaba circulando en cada lugar, como ha ocurrido en el Reino Unido, donde la Delta es la cepa predominante. En Argentina sabemos que esta variante va a ingresar por viajeros, entonces lo que debemos hacer es controlar muy bien a quienes llegan desde el exterior, tanto con un diagnóstico al llegar a Ezeiza, como con un buen aislamiento con una PCR posterior, para poder dejarlos salir de la cuarentena. Así lo que vamos a hacer es retrasar el ingreso de la variante y bajar la posibilidad de que viajeros, por no hacer cuarentena o no controlarlos adecuadamente, puedan contagiar a contactos y llevar a que la variante sea de circulación comunitaria».

Vacunas efectivas



Consultada sobre la efectividad de las vacunas frente a estas nuevas cepas, Uboldi comentó: «Las que están más estudiadas son las vacunas Pfizer y AstraZeneca, las cuales son muy efectivas para evitar las formas graves y, con ello, la hospitalización. Aunque la protección baja cuando el esquema está incompleto. A partir de la experiencia del Reino Unido, vemos que la efectividad se da con aquellas personas que tienen las dos dosis». Y añadió: «En el último tiempo vimos que en Argentina, más allá de vacunar a todos con una dosis, se está en una carrera para lograr que todo el mundo tenga una segunda dosis para lograr una mayor protección».

¿Y la segunda dosis?



«Al tener en el país casos aislados de la variante Delta, todavía tenemos tiempo para completar los esquemas, sobre todo en personas mayores que han recibido el primer componente de Sputnik V, aunque está muy lenta la llegada de las segundas dosis», advirtió la ex ministra. Al mismo tiempo reconoció que la buena noticia es que Argentina está produciendo esta vacuna, a partir de un consorcio con el laboratorio Richmond; mientras se avanza con estudios para ver si es factible la combinación de vacunas. «En 15 días podemos tener resultados sobre esta posibilidad de intercambiar dosis», sostuvo .

Para Uboldi, por el momento, lo que les queda al grupo que ha recibido la primera dosis de Sputnik V es «esperar el segundo componente», siempre aclarando que la vacuna no se vence y que brinda mucha protección, algo que también se ha estudiado en Argentina.

Por otro lado, quienes han recibido AstraZeneca, se están cumpliendo los esquemas con un intervalo de dos meses y quienes recibieron Sinopharm en 30 días.

Protección duradera



Si bien todavía no hay claridad sobre cuándo se deberían volver a vacunar todas las personas, porque los estudios se van desarrollando a medida que pasa el tiempo, «lo que se sabe es que estas vacunas tendrían una durabilidad de 6 a 8 meses», manifestó la profesional, agregando que, tal vez, algunos grupos deberían aplicarse una tercera dosis, especialmente aquellos que tienen algún problema de salud o de defensas, personas mayores o quienes están más expuestos al virus, como el personal de salud. «Lo que se está viendo es que las reinfecciones son bajas, incluso en personas que se han contagiado el año pasado», enfatizó.

Nada de relajarse



La ex ministra de Salud, Andrea Uboldi, manifestó que «en el país las cifras de contagio se han frenado o estabilizado», pero todavía «vemos con preocupación los números en la provincia de Santa Fe, que son altos, aunque sí es verdad que hubo un descenso en la ocupación de camas críticas. De todos modos, es importante no relajarse y seguir atentos a la evolución de la curva epidemiológica», sentenció.

​ Sur 24