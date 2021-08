Greta Thunberg denunció la "distribución desigual de vacunas" al recibir la primera dosis

La activista sueca contra el cambio climático, Greta Thunberg, dijo este martes que es una "privilegiada" por recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y denunció "la distribución extremadamente desigual en el mundo".

La joven, de 18 años, subió una fotografía de ella misma en su cuenta de Twitter en la que lleva puesto un tapaboca y exhibe el apósito en el brazo del lugar donde le dieron la inyección.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt