La expectativa de inflación apenas baja del 50% anual

Una encuesta a 1200 argentinos de grandes centros urbanos, revela el nivel esperado de aumento de precios en 12 meses hacia adelante, es 49,1% promedio. Muy similar al 50,2% en el último año medido por el Indec.

La inflación esperada a nivel nacional en julio es de 49,1% según el promedio y 50% según la mediana. Tal es el resultado del informe de Julio del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, que dirige Sebastián Auguste.

El relevamiento toma información a nivel de individuos "sobre la expectativa que cada uno tiene del aumento generalizado de precios en los próximos 12 meses (inflación anual esperada)".

De esta manera, la "expectativa" de los argentinos supone una leve baja respecto de los datos que viene verificando el Indec. El IPC Nivel general registró 50,2% interanual, es decir sobre los 12 meses ya ocurridos (3,2% en el mes, 25,3% en lo que va del año).

Cabe destacar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (pronósticos de 26 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras de Argentina, y 2 analistas extranjeros) planteó a Junio se este año una inflación esperada en 2021 del 48%

Respecto de la medición de expectativas del CIF/UTDT sobre los 12 meses por venir, "un porcentaje muy alto de opiniones está en el orden del 50%", dice el informe.

Los autores señalan que "la mediana mide justamente el valor que separa la distribución de respuestas individuales de forma tal que quede el mismo porcentaje de respuestas por encima y por debajo. Este valor fue en julio de 50%, igual que en junio. Mientras que el promedio fue de 49,1%".

Los autores advierten además sobre la "media aritmética" de las respuestas . Explican que "los individuos reportan valores redondeados, por ejemplo 40% o 50% de inflación", por lo que "la mediana tiende a permanecer inmóvil en meses consecutivos y dar saltos grandes pero infrecuentes".

El problema que más preocupa

"De los siguientes problemas: ¿cuál es el más grave para Ud. en su vida cotidiana?" La pregunta formulada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados en su última encuesta nacional, revela que -en todos los niveles de edades- la inflación está por encima de temas como inseguridad, pandemia/vacunas o educación.

Detalla el informe que 21,4% de los jóvenes de entre 16 y 30 años; 32,9% 31/45; 34,9% 46/60 y 33,4% 60 años o más, tienen por principal problema al aumento de precios.

En la misma secuencia etárea, el desempleo preocupa 21,4%, 19,3%, 14,8% y 8,8% (en último tramo de edad cae porque abarca a jubilados). El tema socioeconómico se revela así como prioritario para la gente, incluso sobre temas como vacunas ante la pandemia. La secuencia de respuestas prioritarias para este rubro de problemas es 13,9%; 6,1%; 10,4% y 16,7%.

Siempre de acuerdo al informe de Zuban Córdoba, "inflación, desempleo, pandemia y vacunas siguen siendo los problemas que más preocupan y el 58,9% cree que la Argentina va por el rumbo incorrecto, aunque vale la pena destacar un incremento del 7% entre quienes observan que el país va en el rumbo correcto.

"La aceleración en el proceso de vacunación no ha reportado un incremento positivo para el gobierno, así que podemos decir provisoriamente, que con la vacuna no alcanza y sin la vacuna no se llega... a las elecciones", dice la consultora.

Regiones

Al hacer el análisis de las expectativas "por regiones", se "por promedio,Gran Buenos Aires tiene un valor más bajo (47,8%), que Capital (50%) e Interior (49,5%). Respecto al mes anterior, y mirando el promedio para capturar la variabilidad, vemos que en Capital aumentó poco la expectativa, mientras que en las demás disminuyó".

Niveles

"La inflación esperada promedio percibida por los hogares disminuye respecto al mes anterior para todos los niveles de ingresos", dice el CIF/UTDT. "El mes pasado los hogares de menores ingresos esperaban una mayor inflación que los de más ingresos (aproximado por nivel educativo). Este mes esto cambió. Actualmente, estas expectativas son 50,1% para los de altos ingresos y 47,5% para los de bajos ingresos".