Inseguridad y vandalismo

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"Son poco más de las 4 de la mañana del domingo 25, y me comunico con Línea Directa porque el vandalismo en la esquina de Mitre y Córdoba vuelve a ponerse de manifiesto en forma muy contundente en el barrio. Anoche arrojaron algo en el techo de mi vivienda. Hace unos minutos, a los golpes, contra la puerta de calle. He llamado al 911. No sé si realmente vinieron, sonó la alarma, etc. La inseguridad en el barrio Candioti Norte es enorme, desde hace mucho tiempo. Hubo muchas denuncias, se elevaron notas a la Defensoría del Pueblo; la Defensoría dice haberla pasado al Ministerio de Seguridad, pero hasta ahora no se ven beneficios. Por favor, al diario El Litoral, si de alguna manera puede hacer pública esta situación, en esta zona, que tenga la amabilidad de hacerlo. Gracias si lo da a conocer".

Nuevos DNI

UN LECTOR

"Estoy indignado frente a la noticia de que han lanzado el DNI no binario. Me indigna que el gobierno ocupe su tiempo y energía en atender estas frivolidades, estas tilinguerías, cuando en realidad la problemática de este país, acuciante, desde el punto de vista social y económico, no está siendo atendida como corresponde. Este falso progresismo, falso modernismo que exhiben algunos gobiernos tilingos, entre ellos el de Argentina, realmente preocupa. Porque además de ser una tilinguería, diría dos cosas: 1) que no representan a la opinión de la mayoría de la población argentina; la generalidad está en contra de todo esto; 2) que están anarquizando la documentación de la gente. Yo pregunto: cuando esas personas cambien de autopercepción ¿van a tener que cambiar el documento, porque hoy se autoperciben como tal cosa y mañana se autopercibirán de otra? ¡¡Por favor!! Realmente esto es un desquicio. ¿Y la ley de cupo en qué queda? Explíquenme. Han logrado la ley de Cupo Femenino, ¿y ahora? No son ni masculinos, ni femeninos... Paremos con este progresismo estúpido e impuesto. Esto es una impostura. Una locura. Hagan un plebiscito, una encuesta y les va a resultar que la mayoría del pueblo argentino no aprueba esto. Que nuestros presuntos representantes (porque no representan a nadie) impulsen esto es insólito. Y en este momento estamos en esa onda. Estamos gastando más en el Ministerio de la Mujer que en salud pública. ¡¡Paren la mano!! Un poco de sentido común a los gobernantes. Un poquito de equilibrio".

Sin novedades de la segunda dosis

ALFREDO SALOMÓN

"Ante todo, aclaro que tengo 89 años. El 21/3 del corriente, me pusieron la primera dosis de la Sputnik, con la esperanza de que, pasado un límite muy pequeño de tiempo, nos colocaran la segunda dosis de esa vacuna venida de Rusia. Llegados a fines de julio no hay noticias de la segunda dosis de esa vacuna. ¿Quién es el que está haciendo trampa, Rusia o Argentina? ¿Por qué no cumplen con la palabra? ¡Está en juego la vida humana! ¿Cuánta gente quedó 'colgada'? Esto no puede ser, ¡hay que tomarlo en serio! ¡Hay que trabajar con responsabilidad! Toda la gente se está quejando porque no llega la segunda dosis, y ya se venció el tiempo. ¿En qué país vivimos? ¡Por favor! Gracias por el espacio".

Bicicletas en la peatonal

UN LECTOR

"Al señor intendente, Emilio Jatón, y al titular del área comercial de la peatonal San Martín: el día 22 se quejó de la falta de vigilancia que hay en la citada arteria, ya que se producen arrebatos. Aparte de eso, les pregunto si no ven la cantidad de bicicletas que pasan por la peatonal, entre las personas. Sobre eso nadie dice nada... Por eso, insto al intendente y al mencionado señor que les transmitan a la policía local, para que directamente se les retengan las bicicletas a quienes las conducen por la peatonal, que se las lleven al Corralón, de modo que tengan que ir a buscarlas y pagar una multa, como hacen con las motos. Realmente, uno los ve pasar por al lado con sus rodados, y les llama la atención, y tanto chicos como chicas se le ríen en la cara a uno. También pasan hombres y mujeres grandes. Y lo que va a pasar es que van a atropellar a alguna persona mayor o algún chico. ¡¿Nadie ve esta infracción?! Esto también obedece a una falta de educación de esos jóvenes. Son los padres los que no les enseñan. Cuando tengan que pagar una multa, ahí se van a dar cuenta de que tienen que educarlos. Hay que resolver esta cuestión definitivamente".

Triste realidad

MARÍA DEL CARMEN

"Pasé con mi auto por la avenida Alem y quedé sumamente dolida de ver tantos niños, algunos muy chicos, trabajando de limpiavidrios. Es impresionante la pobreza que se observa; ya ni siquiera hay que irse a los barrios más humildes. No estoy a favor ni en contra de los planes sociales. En realidad creo que tiene que haber trabajo para la gente, para que no tengan que depender de un subsidio. Pero trabajo hay cada vez menos; y con la pandemia todo se complicó aún más. Ni siquiera hay trabajo para profesionales. Digo esto porque me pregunto que si los padres de esos niños reciben planes, ¿por qué sus hijos están mendigando de esa manera?, y me respondo sola que si bien reciben un dinero, éste no alcanza por los precios de los alimentos, ni hablemos de la ropa, de la salud, etc., etc. Es muy difícil subsistir para uno que tiene un ingreso normal, cuánto más esas familias. Lo cierto es que es terrible que esos chicos estén pasando tantas penurias. ¿Qué futuro les espera, cuando ya su presente es muy triste, desolador? No puede ser que en la Argentina haya gente con necesidades básicas insatisfechas y cada vez más. A esas familias, a todas, deberían enseñarles a cultivar verduras, a criar animales de granja, a alimentarse en base a ese trabajo que realicen, e inclusive a vender esa mercadería a precios razonables. Yo no sé, uno escucha a los políticos haciendo sus campañas, diciendo siempre, pero siempre lo mismo, y sin embargo las cosas están cada vez peor. Me duele mucho tanta decadencia en la Argentina".