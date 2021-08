https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.07.2021

18:09

Ex presidentes extranjeros salieron a apoyar a Macri: "Le abren causas sin asidero legal"

Ex mandatario agrupados en IDEA condenaron a quienes “intentan manipular” la causa que investiga si el ex jefe de Estado argentino envió de contrabando material bélico a Bolivia.

Los ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y de España, José María Aznar, entre otros ex mandatarios, manifestaron este martes su respaldo a Mauricio Macri, luego de la denuncia que recibió del gobierno de Alberto Fernández por el supuesto envío de municiones a Bolivia en 2019. A través de un comunicado, los dirigentes miembros de IDEA sostuvieron que en la situación de Macri observan que "sus adversarios de la izquierda antidemocrática lo han marcado como objetivo y le abren causas judiciales sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas". "Se intenta manipular este caso para perseguir, con el concurso del gobierno actual de la Argentina, al expresidente Mauricio Macri", advirtió el grupo de líderes políticos. Y destacaron que ven "con preocupación el proceso de secuestro de lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas que aún subsisten en la región". Tenés que leer Macri designó a Pablo Lanusse como abogado en la causa del contrabando a Bolivia En el caso puntual de Bolivia, los integrantes de IDEA plantearon que tras la renuncia de Evo Morales, las nuevas autoridades "revierten la narrativa, acusan a los medios de comunicación independientes, persiguen a quienes evitaron que el señalado incidente no comprometiese la viabilidad democrática boliviana, y ahora se judicializan a los ex presidentes que aseguraron dicha transición". "No huelga señalar que, en el caso de éste, bajo la dirección del actual gobernante argentino adquiere su plena significación la guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas", agregaron, Por último, realizaron un llamado "imperativo" a la Justicia, "al objeto de que no olviden que en sus manos reposa en última instancia el destino de las libertades democráticas". Firmaron el comunicado los ex presidentes Óscar Arias (Costa Rica); José María Aznar (España); Nicolás Ardito Barletta (Panamá); Felipe Calderón (México); Rafael Ángel Calderón (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador); Vicente Fox (México); Federico Franco (Paraguay); Eduardo Frei (Chile); Lucio Gutiérrez (Ecuador); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Jamil Mahuad (Ecuador); Mireya Moscoso (Panamá); Andrés Pastrana, (Colombia); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Miguel Ángel Rodríguez (Panamá); Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

