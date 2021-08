Colón y Huracán no se sacaron ventajas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 4 minutos del primer tiempo, Wilson Morelo abrió el marcador para los dirigidos por Domínguez, y sobre el final de la misma etapa, Candia de penal igualó el marcador. Floja actuación del árbitro Mastrángelo. Colón vuelve a jugar el sábado a las 13.30 ante Godoy Cruz en el Centenario.

Hernán Mastrángelo, de flojo desempeño, fue el que ordenó el comienzo del partido a las 16.30, un encuentro que marcó, además, la apertura de la tercera fecha de la Liga Profesional.

Ambos rivales venían de perder: Colón ante Lanús en el Centenario (1-4) y Huracán frente a Atlético de Tucumán. Es decir, ambos elencos llegaban con la firme convicción de revertir lo acontecido el último fin de semana.



Colón empató 1a 1 con Huracán

La etapa inicial

La primera acción de peligro fue para el local al minuto. Luego de un corner, Galván le ganó con el cuerpo a Piovi y de “palomita” cabeceó por arriba del arco de Burián, que volvió a defender los tres palos de Colón, luego de las dos primeras fechas donde estuvo atajando Chicco.

A los 4 minutos llegó la apertura del marcado para la visita. Buen quite de Bernardi en la mitad de cancha y la pelota que le llegó a Morelo quien no perdonó al ex sabalero, Marcos Díaz.

De forma rápida, los de Domínguez casi llegan al 2 a 0 luego de otra buena acción entre Bernardi y Farías.

Y Colón que seguía haciéndose un “festival” de contragolpe. Le llegó la pelota a Mura en el centro derecho del mediocampo y con un pase bueno en profundidad habilitó otra vez Farías que remató y contuvo Díaz.

Luego de ese gran comienzo para Colón, y hasta casi los 30 minutos, el partido “entró en una meseta”. Solo a través de pelota quieta (una por cada lado) los arqueros tuvieron algo de qué preocuparse.

Cristaldo desde afuera del área remató fuerte y con buena dirección. Por suerte para Burián, la pelota rebotó en un defensor y se desvió.

La defensa de Huracán, tampoco colaboró con Marcos Díaz. Pases cortos al 1 local pusieron en peligro varias veces al equipo de Kudelka.

A diez del final del primer tiempo, tremendo “slalon” de Morelo que llegó hasta adentro del área local y su remate dio en el palo.

Lo impensado, por el trámite del encuentro, llegó sobre el final. Gran remate de Candia que tapó de muy buena manera Burián, y luego del rebote, penal por supuesta mano de Piovi que solo el árbitro Mastrángelo vio.

Candia tuvo su “revancha” y remató fuerte, arriba y a la derecha del arquero sabalero que nada pudo hacer. 1 a 1 y al descanso.

Segundo Tiempo

En el complemento, Huracán salió decidido a aprovechar el envión anímico del gol de penal con el que empató el partido. Al punto tal que en un par de minutos hubo dos jugadas que inquietaron a Burián.

El capitán, Cristian Bernardi, debió salir lesionado (entorsis en el tobillo izquierdo) rápidamente. Por él ingresó Pierotti, quien inmediatamente, tras una gran corrida de Farías por izquierda y luego de una pausa justa antes del pase, le pegó de primera y el balón pegó en el palo izquierdo del arco defendido por Díaz.

Piovi fue expulsado ante River, no jugó ante Lanús y frente a Huracán fue el que más “pie duro” puso. Un foul suyo generó un centro que terminó con la pelota en Triverio que casi convierte, si no fuera por Burián. Esa jugada, debió haber sido anulada por posición adelantada. No pasó nada.

30 minutos iban cuando Delgado caypo en el área y Mastrángelo marcó penal. Pero, a instancias del juez de línea, el árbitro cobró posición adelantada.

En el tramo final del juego, daba la sensación que Colón era el que quería los tres puntos y Huracán el que se conformaba con el empate. Farías lo tuvo también con un remate al cual le faltó dirección, porque fue directo a la posición de Marcos Díaz.