Martes 27.07.2021

Procedente de San Lorenzo

Talleres incorporó a Héctor Fértoli

"El grupo me recibió muy bien y hay muy buenos compañeros. Estoy a disposición del entrenador por si me quiere utilizar el jueves y el domingo" expresó el jugador.

El delantero Héctor Fértoli, de pasado en Racing y San Lorenzo, fue oficializado este martes como nuevo jugador de Talleres, de Córdoba y en sus primeras palabras dijo estar "muy contento de estar ante este nuevo desafío”.

El jugador de 26 años está entrenando en la ‘T’ desde la semana pasada, aunque el club recién este mediodía confirmó su contratación, que se dio con un vínculo a préstamo, con cargo y sin opción, hasta el 31 de diciembre del año que viene. ¡El Rayo ya se puso los colores más lindos! ⚡️💙



¿Sos socio/a? Conocé más sobre Fértoli ingresando a Contenido Exclusivo en nuestro sitio oficial 🖥️



🎞️ https://t.co/XJVwm37OCL pic.twitter.com/BEkThc6Eoz — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) July 27, 2021

En una conferencia de prensa que brindó el flamante refuerzo en las primeras horas de la noche, dijo que Talleres "es un gran club que viene compitiendo siempre. Y este año vamos a dar que hablar".

"El grupo me recibió muy bien y hay muy buenos compañeros. Estoy a disposición del entrenador (Alexander Medina) por si me quiere utilizar el jueves y el domingo", anunció.

Fértoli se formó en Newell´s Old Boys, de Rosario, club en el que debutó como jugador profesional antes de pasar por San Lorenzo de Almagro, y durante la temporada 2020-2021 fue jugador de Racing. En el conjunto de Avellaneda disputó 22 partidos y marcó siete goles.

Talleres logró ayer su primera victoria en el certamen al derrotar como local a Arsenal y se prepara para visitar el jueves a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que el próximo domingo será anfitrión de Boca Juniors, por la cuarta fecha del campeonato de la LPF. Con información de Telam

