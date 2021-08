Protesta de vecinos de Guadalupe frente a la seccional octava por hechos de inseguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 28.07.2021 - 11:07

23:05

Denuncian “violencia de todo tipo” de parte de los malvivientes y la falta de patrullajes en la zona: “La policía no pasa”.

Vecinos de barrio Guadalupe protestaron este martes ante la seccional octava, reclamando por hechos de inseguridad que ocurren con mucha frecuencia en la zona.

Sobre la situación del barrio, una vecina explicó: “Estamos recibiendo violencia de todo tipo. Encima una violencia que va escalando, porque es cada vez con más armas, antes eran arrebatos ahora usan cuchillos, a veces hay revólveres. Por ahí vienen a la noche, cuando viene el repartidor lo asaltan, a una señora le entraron hoy a la casa, andan atrás de cualquier cosa”.

Sobre la presencia policial, aclaró: “Hay muy poco patrullaje, básicamente mis vecinos y yo pusimos una alarma comunitaria y tenemos un contacto que cuando apretamos el botón viene el 911, pero hasta ellos nos comentan que están escasos de recursos, que la zona es muy grande. Entonces, demoran en venir y a pesar de que por ahí sabemos quiénes son quienes nos asaltan, porque hasta los vecinos saben quiénes son, cuando los atrapan luego los sueltan y vuelven a robar”.

Ante la pregunta sobre si creen que los delincuentes “estudian” los movimientos de los vecinos para robar, la vecina contestó: “En nuestro caso sabemos que sí, porque estamos frente a la vía y los vemos. Ahora hemos tomado la política de apretar el botón cuando vemos que hay caras vigilándonos. Hay una inteligencia. Esto no es de ahora, el año pasado había otro sector, que era la calle Larrea, que la habían tomado de punto digamos y todas las casas estaban en alerta. Pero ahora se corrieron de lugar” indicaba.

Otra vecina contó por su parte cómo fue uno de los hechos de inseguridad que le tocó vivir: “Sentí un ruido impresionante, yo pensé que se me venía el techo encima, sonó la alarma, no obstante eso había uno –ladrón- afuera y uno adentro. Tenemos cámara, pero no hay control. Ahora tenemos la alarma comunitaria a ver si en la octava nos dan una mano”.

Por último, se lamentó de cómo tienen que convivir con la delincuencia: “Son habituales, no nos dejan llegar a casa. Mis hijas no pueden estar más de las 18:30 en mi casa porque están ellos en la vía esperando para agazaparte. La gente que venimos de trabajar tenemos un WhatsApp y nos escribimos ‘a ver gente, por favor espérenme alguien afuera’. No es justo eso, me parece que precisamos un poco de seguridad, la policía no pasa” finalizó.

