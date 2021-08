https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hernández: "Hay que cuidar nuestro básquet, los equipos argentinos siempre dan todo"

“Hay una posibilidad de no clasificar. Pero si de ahí vamos a destruir todo, no me parece, la verdad” expresó el DT argentino.

Crédito: Gentileza

Sergio Hernández, el entrenador del seleccionado argentino masculino de básquetbol, aseguró que la posibilidad de no avanzar a los cuartos de final de la competencia en los JJ.OO. de Tokio “no debe destruir” lo hecho por el equipo en este ciclo.

“Hay una posibilidad de no clasificar. Pero si de ahí vamos a destruir todo, no me parece, la verdad”, expresó el director técnico bahiense, a la espera del próximo compromiso por el grupo C ante España, el campeón mundial vigente. Tenés que leer Polémica en la Villa Olímpica: el plantel de Eslovenia reunido con las jugadoras españolas de básquet

“Hay que cuidar a nuestro básquet, defenderlo, y estar tranquilos que los equipos argentinos siempre dan todo” insistió ‘Oveja’ Hernández al programa ‘Solo basket’, que se emite por UCUweb Radio.

Argentina comprometió sus chances de meterse entre los ocho mejores del torneo, al perder en la madrugada del lunes ante Eslovenia (100-118), en el Super Arena de la ciudad de Saitama.

“No sólo perdimos el juego sino también la línea. No jugamos rápido, jugamos mal, apurados”, ensayó a manera de autocrítica el técnico que está cumpliendo su tercer ciclo olímpico, luego de los anteriores en Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016.

El combinado albiceleste intentará revertir la imagen este jueves a las 9.00 hora argentina frente a España, el rival que lo derrotó en la final de la Copa del Mundo China 2019, antes de que se desatara la pandemia del COVID-19.

“En los Juegos Olímpicos hay que estar preparado para todo. Es una presión constante. A este grupo no le gusta perder nunca. El que cree que no queremos ganar, no nos conoce”, descerrajó Hernández. Con información de Telam

