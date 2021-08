https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tokio 2020

Los Pumas '7 no pudieron con Fiji e irán por la medalla de bronce ante Gran Bretaña

Los conducidos por Santiago Gómez Cora no pudieron ante el equipo isleño e intentará ante los británicos llegar al podio Olímpico.

Crédito: Gentileza

El equipo argentino fue derrotado en la semifinal por Fiji 26 a 14 y de esta manera irá por el bronce ante Gran Bretaña, seleccionado que perdió ante Nueva Zelanda. El encuentro fue disputado en el Estadio Olímpico comenzó a favor del conjunto fijiano gracias al try marcado por Sireli Maqala. Luego Meli Derenalagi estiró la ventaja y se puso 12 a 0. Antes de que finalizara el primer tiempo, Marcos Moneta descontó para el equipo argentino, que se iba a ir al descanso arriba tras el try y conversión de Ignacio Mendy. Tenés que leer Los Pumas le ganaron un histórico partido a Sudáfrica y jugarán las semifinales En la segunda etapa Jiuta Wainiqolo y Semi Radradra le dieron el triunfo al elenco isleño. Ahora, el equipo albiceleste que conduce el DT Santiago Gómez Cora, intentará subirse al podio ante el conjunto británico, partido que comenzará a las 5.30 de la madrugada argentina.

