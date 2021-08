¿Blanco le ofreció a Vignatti dinero, más Meli, por Chancalay?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Racing puede adquirir la mitad de "Chanca" en un millón de dólares o la totalidad de la ficha en dos "palitos" verdes. Esas son las cifras del pase más los impuestos. Como Colón busca algo de contención, La Academia ofreció a César Marcelo Meli y ahora el que debe definir es el "Barba",

Más allá de los insoportables rumores acerca de la continuidad/no continuidad de Juan Antonio Pizzi como entrenador jefe de Racing Club de Avellaneda (increíble como algunos medios "lo despiden a Juanchi y lo contratan a Heinze"), el presidente de "La Academia" (Víctor Blanco) le habría acercado a José Néstor Vignatti una operación mixta para quedarse con la ficha de Tomás Chancalay: 1) dinero; 2) el préstamo de César Marcelo Meli, en virtud que el entrenador sabalero quiere sumar "un volante mixto, con más quite que juego". Como el ex sabalero no es prioridad para Pizzi en Racing, Blanco se lo ofreció a José Néstor Vignatti como parte de pago por la compra final del también sabalero Tomás Chancalay. "Como siempre, define Eduardo", deslizaron en el Mundo Colón ante la consulta de El Litoral.

A muy pocas horas del cierre del libro de pases (este jueves29 a las 20 en la AFA), Colón sigue gestionando por todos lados un refuerzo más, acorde al pedido del "Barba". Como se sabe, la palabra final la tiene Domínguez. Ejemplo: "Cuando Vignatti salió de la reunión en River, lo llamó a Eduardo y le ofreció el listado de nombres. Fue el DT quien se tomó su tiempo y dio el visto bueno por Nahuel Gallardo junto a Lucas Beltrán, descartando a otros".

César Marcelo Meli, de 29 años, viene de estar en el Hapoel Be'er Sheva del fútbol de Israel, donde jugó sin problemas los 37 partidos de la última temporada, marcando un gol. Cuando Racing lo compró a Meli a Portugal (venía del Sporting Lisboa) desembolsó más de dos millones de dólares por su ficha, algo que en parte recuperó con la ida a Israel.

El actual representante de César Marcelo Meli es Silvio Villalba, agente FIFA de excelente relación con José Vignatti: es el representante de Germán Conti, clave para la transferencia que los sabaleros hicieron del "Flaco" al Benfica de Portugal hace algunos años. Como no es prioridad para Juan Antonio Pizzi, el presidente de Racing (Vïctor Blanco) se lo ofreció a Vignatti. Es que el titular de "La Academia", conocedor que Eduardo Domínguez busca un volante de esas características para el Colón Campeón, "aprovechó la volada" para ofrecer la vuelta del mencionado Meli a Colón.

Además de ubicar un jugador importante que Pizzi hoy no usa, la estrategia de Víctor Blanco es acordar un préstamo de Meli a Colón por 18 meses y así "descontarlo" de la futura compra de Tomás Chancalay en diciembre. Como se podrá apreciar, más allá de las intenciones y los ofrecimientos, no es una operación sencilla de "cerrar".

Como se recordará, Colón cedió a préstamo a Tomás Chancalay a Racing de Avellaneda hasta el mes de diciembre de este año. La Academia tiene dos opciones de compra: 1) El 50 por ciento por 1 millón de dólares más impuestos; 2) El total de la ficha de "Chanca" por 2 millones de dólares más impuestos. La primera ventana de compra, que era julio, pasó de largo; ahora Racing piensa en ejecutar la compra de Chancalay antes del 31 de diciembre.

A la espera de un posible acuerdo final, lo que Víctor Blanco imagina es poder "descontar" de la compra de Chancalay el préstamo de Meli, si es que Colón acepta. Al no ser tenido en cuenta en Racing, el jugador habría dado el visto bueno para "cambiar de aires" y volver a casa. Todo lo otro depende, primero de Eduardo Domínguez y luego de los dirigentes de Colón.

Si el "Barba" le baja el pulgar o busca otro nombre, el tema está terminado. Pero si Eduardo Domínguez dice sí, arrancará el tironeo de Vignatti con Blanco, por el famoso monto del préstamo. "Vignatti va a querer toda la plata por Chancalay, sin aceptar un canje de descuento", deslizan en el entorno del presidente sabalero.

Lo concreto es que, a muy pocas horas del cierre del libro de pases en la Argentina, Blanco le ofrece a Vignatti un jugador importante en un puesto que Colón busca. En la carrera que se juega contra el reloj, nada parece sencillo: tiene quedar el ok el DT campeón y, en caso de darse, tienen que acordar el monto los dos clubes. No sólo pensando en Meli, sino mirando de manera más amplia la llamada "Operación Chancalay".