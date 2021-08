https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.07.2021 - Última actualización - 10:15

10:09

Estados Unidos

El actor Bob Odenkirk debió ser hospitalizado tras sufrir un desmayo durante el rodaje de "Better Call Saul"

Hasta el momento no está claro qué causó el colapso, o por cuánto tiempo podría estar hospitalizado la estrella de "Breaking Bad" y "Better Call Saul".

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

Estados Unidos El actor Bob Odenkirk debió ser hospitalizado tras sufrir un desmayo durante el rodaje de "Better Call Saul" Hasta el momento no está claro qué causó el colapso, o por cuánto tiempo podría estar hospitalizado la estrella de "Breaking Bad" y "Better Call Saul".

El actor estadounidense Bob Odenkirk fue hospitalizado este martes tras desmayarse durante el rodaje de la serie 'Better Call Saul' en Nuevo México (EE.UU.), según informó el portal TMZ, citando a sus fuentes. La noticia también fue confirmada por Reuters y AP. De momento la estrella de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' permanece en el hospital. No está claro qué causó el colapso, o cuánto tiempo podría estar hospitalizado Odenkirk, de 58 años. Tenés que leer De villano de "Breaking Bad" a villano de videojuego Odenkirk se hizo famoso por su papel del abogado Saul Goodman en 'Breaking Bad' y su precuela 'Better Call Saul'. Actualmente se está rodando la sexta y última temporada de la precuela, que se prevé que sea emitida el próximo año. El actor co-creó y coprotagonizó la serie de comedia de sketches de HBO "Mr. Show with Bob and David". Ha ganado dos premios Emmy y recibió 16 nominaciones, incluidas nueve por su trabajo en "Better Call Saul".

El Litoral en en

Temas: