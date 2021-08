Corrientes: condenada a 5 años de cárcel por planear asalto contra su amiga

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho ocurrió en la localidad de Paso de los Libres, donde Joana de los Ángeles Acuña y su pareja José Bravuano fueron hallados culpables del delito de “robo calificado por el uso de arma”.

Este martes, el Tribunal de Juicio de la localidad correntina de Paso de los Libres condenó a José Bravuano de 21 años y Joana de los Ángeles Acuña de 32, a la pena de cinco años de prisión por hallarlos penalmente responsables del delito de “robo calificado por el uso de arma”. Lo extraño del caso es que Rosana Martínez, víctima del delito, era amiga de la condenada.

El hecho ocurrió sobre calle Libertad entre Colón y Zelmira de Luca el 26 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 5:30 horas, cuando Martínez fue sorprendida por Bravuano, quien la amenazó con un arma blanca y exigió que le entregara su celular y la cartera.

Tras perpetrar el hurto, se conoció que el monto total de dinero en efectivo era de aproximadamente $ 40.000.

A pesar de la huida efectiva, Rosana logró identificar la voz del delincuente y la relacionó con la de la pareja de su compañera de trabajo en Escuela Normal de La Cruz y amiga Joana de los Ángeles. Además, ella misma indicó que luego de chequear la red social Facebook, lo había identificado por el tamaño de sus manos y por el color de piel.

En el testimonio, la mujer agregó que ese mismo día, Acuña la invitó a su casa a un horario más temprano. “Ese día me desperté a las 5:10 horas y me levanté volando, me cambié y salí. Yo siempre acostumbraba a ir informándole por dónde iba, porque así no tenía que esperar en la escuela a que ella llegue, porque ella era la que tenía las llaves de entrada de la escuela, y además la única que sabía que yo siempre llevaba plata a la escuela era ella”, detalló Rosana, y agregó: “cuando íbamos a comprar para el desayuno, ella veía que yo sacaba plata de mi bolsillo”.

Tras la correspondiente denuncia, la policía halló la cartera con las pertenencias de la asaltada a 50 metros del hecho y tras allanar el domicilio de la pareja de Joana Acuña, pudo recuperar el dinero sustraído. Ambos inmediatamente fueron detenidos y tras dos años de juicio, la fiscal del Tribunal Oral y Penal Dra. Noelia Lena, solicitó la pena de 5 años de prisión.