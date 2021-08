Confesó el autor del crimen de Grutly: "Me caza del cuello, lo codeo y le ensarto el cuchillo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo relató "Uchi" Carnero, un peón rural de 18 años que asegura haberse defendido de un ataque artero. El juez dictó la prisión preventiva, y la fiscalía se comprometió en profundizar esa línea de investigación.

Un joven peón rural del departamento Las Colonias quedó detenido, con prisión preventiva, acusado de matar de una puñalada en el corazón a un hombre de 33 años con el que previamente había compartido un cumpleaños y los festejos por el Día del Amigo, en un bar-rotisería de la localidad de Grütly. También se le reprocha haber chocado con su auto a dos motociclistas, a los que abandonó a su suerte en medio de la oscuridad.

"El me caza del cuello, lo codeo y le ensarto el cuchillo", reconoció José Martín Carnero (18), quien este miércoles relató ante el juez penal Héctor Gabriel Candioti, sobre cómo se sucedieron los hechos por los cuales permanece detenido desde el mediodía del miércoles 21 de julio, cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Esperanza lo fueron a buscar a su casa, en un campo de Colonia Rivadavia.

"Uchi" Carnero explicó por qué discutió esa noche con Alejandro Daniel Perezlindo (33), previo al desenlace fatal. "Fui a la rotisería porque mis amigos me habían invitado", dijo. En medio de la reunión, la dueña del buffet "me dijo que Perezlindo estaba cargoseando a la hija de 12 años". Y "en un momento la chiquita pasa para el baño y Perezlindo la para con el brazo". Carnero sostiene que cuestionó la actitud de su compañero para con la niña, que hubo un intercambio de palabras y que se separaron, pero no pasó a mayores.

Discusión y pelea

La reunión siguió hasta que Perezlindo y Carnero quedaron solos. Allí la dueña del local describe que hubo una discusión entre ambos y que alrededor de la 1.30 de la mañana los invitó a retirarse. También dijo que los dos quedaron afuera, bebiendo y fumando en un patio delantero, hasta que una hora más tarde, a las 2.30 se escucha un "ruido fuerte", "los perros que ladran", y al asomarse a la puerta puede ver el auto de Carnero con el baúl abierto y escucha "un gemido de una persona que se quejaba" desde el suelo.

Aunque la situación es confusa, Carnero hizo su descargo. "Cuando salimos voy llegando al auto, me grita que quiere hablar conmigo" y antes de que pudiera verlo "me agarra del cuello y me empieza a asfixiar". En ese instante "toco el cuchillo", dijo palpando su pierna derecha, "lo codeo y lo ensarto", repitió.

La versión, que coloca al joven peón rural en una situación defensiva, fue la introducción para el alegato de su abogado, José Ignacio Mohamad, quien pidió que el hecho fuera encuadrado como homicidio en legítima defensa o en su defecto, como un exceso de ésta. Bajo esos parámetros solicitó la libertad para su pupilo y propuso alternativas a la prisión preventiva que contemplaban un cambio de domicilio para alejarlo del pueblo y por ende de familiares de la víctima y testigos.

El auto del detenido da cuenta del impacto sufrido en el lateral derecho, atribuido al choque con dos motociclistas esa misma madrugada.Foto: El Litoral

Teoría fiscal

Sin embargo, el magistrado optó por respaldar la teoría del fiscal Marcelo Nessier, quien solicitó la prisión preventiva para Carnero, tras imputarlo el lunes como autor del delito de "homicidio simple" cuya víctima fue Perezlindo; y por las "lesiones leves y graves culposas ocasionadas por la conducción negligente de vehículo automotor calificada por el ser dos las víctimas" y "abandono de persona", todo ello ocurrido la misma madrugada del 21 de julio.

El siniestro se produjo a la altura del km 13 de la ruta provincial Nº 68, entre el Chevrolet Corsa gris que manejaba Carnero y una moto con un conductor y su acompañante. Al parecer, Carnero se cruzó de carril para tomar un camino de tierra que lo lleva a su casa cuando se produjo el impacto.

Más allá de las evidencias aportadas para acreditar la responsabilidad del detenido en el hecho, el fiscal Nessier se comprometió en profundizar la línea investigativa que surge de su declaración, para luego evaluar si corresponde o no un reencuadre legal que favorezca al imputado.

Previamente, el fiscal Nessier narró al detalle el minuto a minuto de la reunión mantenida por Perezlindo, Carnero y tres amigos, en la rotisería "Mis deleites", ubicada en calle Colonizadores sin número de la localidad de Grütly.

Declaración previa

Producto de las declaraciones recabadas en la causa, Nessier pudo acreditar que era Carnero quien llevaba un cuchillo en la cintura y que el arma blanca de 40 cm fue secuestrada al día siguiente, adentro de su auto y del lado del conductor. Y aunque no presentaba manchas de sangre, peritos forenses constataron la presencia del fluido humano en la hoja metálica.

También refiere a que el acusado brindó en tribunales una declaración que lo coloca en el lugar de víctima, pero previamente uno de los testigos aseguró oírle decir que Perezlindo "se cayó de la moto" y "creo que se apuñaló solo", no asumiendo inmediatamente su responsabilidad en el ataque.

Por el momento "son solamente sus dichos", ya que la dueña de la rotisería "nada dice sobre el episodio de la hija", argumentó Nessier, para quien Carnero "lo primero que hace es mentir".

Padres de la víctima

Hugo Perezlindo y María Rosa Alfonso, padres de la víctima, fueron los primeros en ser escuchados este miércoles en tribunales. Los dos se dirigieron al juez Candioti, para pedirle por su seguridad. "¿Qué seguridad podemos tener nosotros si le dan la libertad?", preguntó el hombre, que vive a menos de 2km de distancia de la familia Carnero, en un campo de Colonia Rivadavia. La mujer por su parte, solamente le pidió al juez que "haga lo que tenga que hacer y que las cosas se aclaren".

Tres horas tirado

Alejandro Perezlindo ingresó ya sin vida al Samco de la localidad de Humboldt la madrugada del miércoles 21 de julio. La autopsia reveló que fue a causa de un "shock hipovolémico" por pérdida de sangre, ocasionada por una certera puñalada que ingresó de abajo hacia arriba en el tórax del lado izquierdo y le tocó el corazón.

Sin embargo, pasaron al menos tres horas desde que resultó herido hasta su intento de internación, que de hecho fue gracias a la intervención de sus padres que al llegar a la rotisería convocados por vecinos, se dieron cuenta que el muchacho ya no tenía pulso.

Al parecer, nadie, ni el único policía que estaba de guardia en el pueblo ni los vecinos que lo asistieron, se habían dado cuenta que Perezlindo estaba apuñalado. Todos creyeron que su estado se debía a un cuadro de ebriedad, por lo que sólo atinaron a cubrirlo con camperas y una frazada, hasta la llegada de sus padres.

La abultada vestimenta a causa de las bajas temperaturas conspiró con la debida atención, porque la herida sangrante no se vio sino hasta que fue desvestido en el centro de salud. Lo cierto es que no se convocó una ambulancia para atenderlo y el policía que llegó a la escena ni siquiera tuvo el tino de tomarle el pulso, ya que la víctima no hablaba y solo emitía quejidos.

"No sabemos si la muerte de Perezlindo se podría haber evitado", dijo el Dr. Mohamad al referirse a "la actitud negligente de la policía". "¿Cuántas horas estuvo respirando Perezlindo?", se preguntó y cerró diciendo que "lo dejaron tirado, en la calle y en medio del frio porque creyeron que estaba borracho".