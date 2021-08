Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Prevenir antes que curar

JUAN R. BELL

Me pregunto: ¿cómo sabemos que lo que hacen ahora, en la política/economía, está bien? Hemos probado, cientos de mixturas, de derecha e izquierda, sin que haya tenido un mediano éxito. Sin ningún resultado, se prueba, se prueba y se sigue probando. Los resultados son, hasta ahora, de pobres a peores. Pero todos hemos confiado en las palabras de personas, que parecían sinceras. Pero nos dejaron sin los ceros. Se los llevaron a sus cuentas.

Se prueban nuevas fórmulas, pero lo que no cambia es que nosotros, todos, pagamos y pagamos. ¿Ese será nuestro destino? ¿Para qué creamos cientos y cientos de genios en todas las materias, si después se nos van a otros países? ¿Así es como se quiere al país, para qué cantamos el Himno?, cambiémoslo por hipócrita actualizándolo.

Desde hace casi un siglo, que se comenzó con experimentos y alquimias. Todo venía de la fantasía, de la nada y así nos quedamos: sin nada. ¿Qué nos pasa? Hoy para aquí, mañana para allá, pero si recién hemos salido: esperemos.

¿Algún día diremos "¡basta!" y dejaremos de repartir paz y felicidad a millones de argentinos con cosas viejas y probadas? Despertemos y dejemos que cada uno busque su paz y su felicidad, ya que al fin son sus decisiones. Pero la mayoría no está capacitada para justipreciar las promesas preelectorales. Y nadie pide cuentas al final, pero hemos puesto nuestros dineros.

Debemos prevenir más que curar. Sale caro y duele. Además se nos van los años y la vida, por culpa de... ¿de quiénes?

Ante la bajante de la Setúbal

ALDO ESTEBAN D. DUCRANO CASALI

"Agradezco las notas constantes sobre la situación emergente y lamentable de nuestro querido espejo de agua, conocido popularmente como laguna Setúbal. Es realmente preocupante lo que está aconteciendo y lo que pido es que alguien (funcionarios públicos de gobierno nacional, provincial y/o municipal, indistinta y/o conjuntamente) tome cartas en el asunto, y que, en lugar de tantos estudios, lamentos, etc., se determine hacer ALGO para evitar los males mayores que se producirán si nada se hace al respecto. Mi intención es que ALGUIEN a quien le competa haga algo válido y urgente por la Setúbal y dejen de llorar sobre la leche derramada... Es decir, que apague/n el fuego y aproveche/n lo que quedó dentro del recipiente, que todavía vale, que todavía sirve y, ayudará/n a evitar mayores quemaduras y llantos…".

Plaza tomada

VECINOS B° SUR

"Hace unos días, detuvieron a dos trapitos con cuchillas, a dos cuadras de la peatonal. Esta denuncia fue hecha por vecinos autoconvocados del barrio Sur, ya que la plaza 2 de Abril como la 25 de Mayo y zonas de alrededores están literalmente tomadas por por delincuentes, que con el rol de trapitos molestan, no cumplen con normas municipales y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía. Están armados como quedó demostrado en el allanamiento realizado por la policía. Hay un domo a 6 metros de la plaza, donde se ve que no se monitorea, si no estas personas no estarían haciendo lo que hacen a diario. Los vecinos no pueden usar la plaza literalmente tomada, con ropa que lavan y cuelgan de los juegos, derrochan agua a litros sin control. Amedrentan a los vecinos. Roban. Consumen droga, alcohol. Rayan autos, etc., etc.

Es vergonzoso que esto pase en plaza 25 de Mayo y alrededores. La ciudadanía está desprotegida. Jueces y fiscales: ¿qué hacen cuando tienen que actuar? La plaza no queda a dos cuadras de la peatonal: queda sobre la misma peatonal: Moreno y San Martín. Gracias por el espacio".

No tienen RTV y nadie lo detiene

CARLOS LANZARO

¡¿Para qué es la Revisación Técnica Vehicular?! Porque a todos los infractores de esos vehículos en condiciones anormales (sin frenos, ni paragolpes, ni luces obligatorias, seguros, etc.) ningún control policial o municipal los detiene para controlarlos o retenerles el vehículo en infracción. El ciudadano común está a merced de ellos, porque de ocurrir algún choque o accidente NADIE responde económicamente ni materialmente. Además que casi seguro, dicho vehículo ya no puede circular más por la cantidad de años que tiene; algunos sin estar a nombre del que lo maneja, como si fuera el propietario, sin papeles, patentes, seguros obligatorios, cinturones de seguridad, matafuegos oficiales, etc. A la revisación la están cobrando $ 2.700, pero nadie controle este deplorable parque automotor, que pone en peligro la salud y bienestar de toda la población. Los gobernantes de la ciudad tienen la obligación de hacer cumplir las leyes que dictan sus concejos municipales".

No respetan las entradas de los garajes

UNA ANTIGUA LECTORA

"Estoy leyendo en el diario sobre una persona que rayó un auto, porque le obstruían el garaje. Es que la falta de respeto por los garajes ajenos es bastante frecuente. Aquí tenemos estacionamiento a 45° y si no fuera por el servicio de grúas muchas veces no podríamos salir. A veces, la necesidad es urgente, pero a estos que no respetan, parece no importarles. Tiempo atrás tuve que auxiliar a un vecino que se le había accidentado una criatura y no podía salir porque el garaje estaba obstruido. Tampoco esperar a la grúa, porque la herida del chico era de cierta importancia. Entonces, es un tema preocupante, que nos quita la posibilidad de movilizarnos y se tiene que solucionar de una buena vez. Los inspectores deben hacer su trabajo".