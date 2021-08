Las papas fritas más caras del mundo cuestan u$s 200 y tienen oro en polvo

El restaurante Serendipity 3 en Upper East Side de Manhattan de Nueva York ofrece en su menú las papas fritas más caras del mundo: el plato tiene un valor de u$ s 200, convirtiéndolo en un récord.



El mismo restaurante ya ostenta los récords mundiales de la hamburguesa más cara (u$ s 295) y del helado más caro (u$ s 1.000), así que si la pregunta es "¿quieres papas fritas con eso?" su respuesta es un rotundo sí.



El Guinness World Records certificó la hazaña. Desde el 13 de julio, sus papas fritas son oficialmente las más caras del mundo.

