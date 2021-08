Otra vez las quemas en las islas: "Ya deberían estar funcionando los faros"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cuestionamiento parte del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el Ministerio de Ambiente aseguran que “el proceso está en marcha y las torres se están instalando”. En lo que va del año se detectaron 7.252 focos de incendio.

Por Hagar Blau Makaroff



El pasado martes y este miércoles se volvieron a ver grandes columnas de humo en las islas entrerrianas, puntualmente frente a Villa Constitución, y ya se activó el trabajo conjunto de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de Islas entre otros organismos con aviones hidrantes. De un día al otro se pasó de 600 a 900 hectáreas de quemas allí según Defensa Civil.



El dato que maneja el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario es que en lo que va del año ya se detectaron 7.252 focos, que arrasaron 50 mil hectáreas, un número muy menor al 2020, pero que ahora preocupa sobremanera por el panorama de la bajante histórica que perjudica al ecosistema y a múltiples economías regionales y familiares.



El director del Observatorio, Matías de Bueno aseguró que el plan de manejo del fuego con faros de conservación, coordinado desde PIECAS con Nación y los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, se encuentra “lejos de haber sido aplicado y de estar funcionando”.



Voceros del Ministerio de Ambiente consultados también confirmaron que “el proceso está en marcha y las torres se están instalando”, a pesar de que hace casi dos meses el viceministro de Ambiente nacional, Sergio Federovisky, había asegurado en una entrevista en radio Sí 98.9 de Rosario, que se instalaban a mediados de junio.



“Por cómo está el río con la bajante, ahora que es temporada de quemas, ya debería haber controles, deberían estar funcionando los faros. Hay muchos menos incendios, y esto es porque se quemó muchísimo el año pasado. De los faros no tenemos noticias de movimientos aún, lo sabemos porque estamos en contacto permanente con funcionarios de todos los organismos. No están establecidos y funcionando, se avanzan en reuniones pero no se termina de concretar la cuestión”, fueron las palabras del referente de UNR, De Bueno.



Recordó que con todos los incendios del 2020 se habló de muchas cosas, “como poner en marcha el PIECAS, de un Comité Interjurisdiccional entre las distintas provincias y municipios, de poner en marcha los foros de conservación, pero no se avanzó. El Ministerio de Ambiente nacional tiene el Plan de Manejo del Fuego pero hizo muy poco”.



La respuesta desde Ambiente provincial a este medio fue a través de una gacetilla, donde se asegura: “Actualmente se están instalando las torres para el sistema de alerta temprana de detección de incendios en los faros de conservación que dependen de la Administración de Parques Nacionales. Además, entre los objetivos de los Faros se encuentran la conservación de la biodiversidad, promover la conectividad ambiental, y el apoyo para la producción sostenible, a través de acompañamiento a productores rurales y pobladores isleños. En ese sentido, ya se desarrollaron talleres con los lugareños en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, y en el Parque Nacional PreDelta. Por su parte, los equipos técnicos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos avanzaron en un protocolo de acción, por eso apenas se detecta un foco, como por ejemplo el foco de enfrente a Villa Constitución, en Entre Ríos, se articulan tareas de monitoreo desde Santa Fe, y en este caso un vuelo vigía a cargo de Entre Ríos para definir acciones”.

Más economía que el problema de las quemas



El director del Observatorio de la UNR destacó que la emergencia hídrica declarada este martes por el presidente “tiene una perspectiva mucho más económica que ambiental. Lo único que se encomendó al Ministerio de Ambiente es ese control sobre las quemas, pero esta emergencia tiene más que ver con los recursos hídricos como son energía, transporte, consumo de agua, una perspectiva mucho más económica”.



De esta forma, precisó que se encomendó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero la coordinación de este proceso y las diferentes áreas de los ministerios: de Trabajo, de Transporte, de Producción y de Ambiente.



“Quizás doten de algún recurso más para este tema específico de las quemas, quizás no, eso lo desconozco. Deberán decidir cuáles son las zonas a declarar en emergencia. A lo largo del río son más de 15 millones los ciudadanos que viven de alguna forma de este cauce”.