Tenis en Tokio: Duras críticas y un retiro en silla de ruedas por las altas temperaturas

Miércoles 28.07.2021

Tras el abandono de la española Badosa y las quejas de los tenistas, la organización decidió que los partidos empiecen más tarde.

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a la Federación Internacional de Tenís (ITF) publicaron un comunicado donde confirman las modificaciones de los horarios de los partidos. La medida fue tomada debido a las múltiples quejas de los jugadores por el calor excesivo y al impactante abandono, que dio la vuelta al mundo, de la española Paula Badosa en silla de ruedas. A partir de este jueves, todos los duelos se van a disputar después de las 15 (hora local).

"En interés de la salud y el bienestar de los jugadores, y después de extensas consultas, la ITF ha anunciado un cambio de horario debido al calor y la humedad crecientes en Tokio. Los partidos del torneo olímpico empezarán a las 15.00 desde el jueves 29 de julio", decretó la entidad que regula el tenis a nivel global.

La decisión se tomó luego de que Paula Badosa tuviera que retirarse en silla de ruedas, y con una toalla en la cabeza, de su partido de cuartos de final vs. Vondrousova tras sufrir una descompensación por el calor. La española, que había perdido 3-6 el primer set, no pudo salir a jugar el segundo. Y las imágenes de cómo el cuerpo médico la sacaba de la cancha fueron verdaderamente impresionables.

Diego Schwartzman también criticó a la organización

El Peque Schwartzman, quien hizo una analogía muy particular comparando los jugadores con zombies: "Era The Walking Dead (contra Khachanov), ver quién aguantaba más. No se puede jugar con 40 grados todos los días". Mientras que otro que criticó fue el ruso Daniil Medvedev: "Yo puedo acabar el partido pero, si me muero, ¿quién se hará responsable?".