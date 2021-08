La soja y el maíz cerraron estables en Rosario, pero el trigo perdió US$ 5

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 28.07.2021 - Última actualización - 20:34

20:32

Una jornada con menos compradores.

La soja disponible y el maíz contractual operaron hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con cotizaciones estables, mientras el trigo con entrega en agosto registró una baja de US$ 5, en una jornada que tuvo una disminución en el número de compradores.

De esta forma, las ofertas por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones fueron de US$ 332 la tonelada, sin cambios entre ruedas; mientras que en moneda local alcanzó los $ 32.015, un leve incremento de $ 15.

Asimismo, se pactó en US$ 332 la tonelada por soja con entrega en agosto y en US$ 304 para mayo del año próximo, una merma de US$ 1 respecto a la jornada de ayer.

Por su parte, por maíz con entrega contractual la oferta se mantuvo en US$ 180 mientras que la posición agosto alcanzó los US$ 185, una suba de US$ 5 sobre el precio de la ronda anterior.

Además, la entrega en septiembre se ubicó nuevamente en US$ 190; octubre, US$ 195; noviembre, US$ 198 (caída de US$ 2); diciembre y enero del 2022, en US$ 200.

En cuanto al segmento de la campaña 2021/22, el cereal con entrega entre marzo y mayo se negoció nuevamente a US$ 185 y no se realizaron ofertas para las posiciones de junio y julio.

Por otro lado, el trigo con entrega en agosto cerró a US$ 200, una baja de US$ 5 respecto al martes; y las ofertas por el cereal con entrega entre noviembre del 2021 y enero del 2022 permanecieron en US$ 200; febrero, US$ 202; marzo, US$ 205.

Por último, el girasol con entrega inmediata y entre diciembre y marzo se pactó nuevamente a US$ 350 por tonelada.