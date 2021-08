Italia: hallaron un antiguo barco romano cargado con jarras de vino

La embarcación fue encontrada a una profundidad de 92 metros, cerca de Isola delle Femmine, una pequeña localidad ubicada en la provincia siciliana de Palermo. El hallazgo arqueológico ha sido calificado por las autoridades locales como uno de los más importantes de los últimos años.

The wreck of a 2nd century BC Roman ship, carrying a large cargo of Dressel 1A amphorae, has been found lying 92 meters deep off Isola delle Femmine, Sicily