Robert Kubica será parte de la primera sesión de libres en Hungría

El polaco Robert Kubica se subirá nuevamente a un auto de Fórmula Uno; lo hará este viernes cuando corra para Alfa Romeo en el primer entrenamiento libre.

El piloto de 36 años sustituirá al al finlandés Kimi Raikkonen, quien si dirá presente en las segundas prácticas en el circuito de Hungría.

La última temporada completa de Kubica en la categoría fue en 2019. El polaco finalizó en el puesto 19 de 20 pilotos que corrieron.

Robert Kubica returns to the cockpit at the Hungaroring, stepping into Kimi’s car in the first practice session for the #HungarianGP on Friday! 👏 pic.twitter.com/EjhbVWMyFd