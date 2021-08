Tras recibir el alta, Julián Weich explicó por qué aún no se vacunó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor se mostró muy emocionado de poder volver a su casa. “Estoy muy contento”, señaló.

Después de 10 días en terapia intensiva, Julián Weich recibió el alta médica y compartió la emoción en su programa de radio Otra vez juntos (La Uno, FM103.1), donde además reveló que se habría contagiado en la cárcel donde hace trabajo social. y aclaró que no es antivacunas.

"Me están dando el alta. Estoy contento", comenzó diciendo el conductor en diálogo con sus compañeros Maby Wells y Pablo Valente. Y ahí se quebró: "Es como que te estás muriendo y no te das cuenta. Es re loco", expresó.

"En estos días nunca lloré, no me quebré, estuve entero. Pero de repente te ponés a hablar así y te das cuenta y decís, 'pucha, qué bueno poder contarlo porque mucha gente no lo pudo contar'. Me siento un privilegiado", sostuvo Weich.

Y destacó la tarea del médico Mario Fitz Maurice, quien día a día estuvo cargo de su atención y de dar los partes médicos públicamente. "Me atendió como un bebé. Es una situación rarísima porque no te enterás de nada. Yo me entrego. Me sacaron sangre de la panza, de la ingle, de la arteria. Siempre decía todo que sí. Confío en la medicina", explicó.

"Uno de los medicamentos que me dieron da hambre. Y me comí todo, hasta un sobrecito de queso de rallar", contó sobre los detalles de la internación.

A la vez, el conductor destacó que recibió mensajes de colegas, políticos y actores. Y contó que los periodistas le enviaban mensajes al celular para pedirle notas. "Es una falta de respeto llamar a un tipo que está en terapia intensiva para que te de una nota", expresó.

Y explicó que uno de los momentos más duros fue cuando "se paró la cabeza". "Quería pensar algo y no podía", contó.

Weich se volvió a quebrar cuando agradeció a los oyentes. "Ustedes saben el trabajo social que hago. De hecho, creo que me contagié (de coronavirus) en la cárcel cuando fui a laburar. Y lo hago de corazón, porque me gusta. Pero nunca podés escuchar la devolución de 'qué buen tipo, mirá las cosas que hace'. Y bueno, como no me morí, pude escucharlo y sentirlo. Y es muy groso. Y lo único que hace es confirmarme que lo que estaba haciendo está bien, más allá de haberme quedado en este plano. Estoy muy tranquilo de conciencia", aseguró Weich, emocionado.

Y se dedicó a aclarar que no es antivacuna, como se había rumoreado en algún momento. "Tenía turno para vacunarme y no fui por un tema personal. Y a los 3 días me contagié, así que si me hubiese contagiado igual porque la inmunidad tarda 15 días".

Fitz Maurice se sumó a la nota y dio detalles del estado de salud de Weich. "Gracias por la contención", le dijo Weich. "Fuiste un paciente fácil desde lo emotivo y respetando las indicaciones médicas. Se formó un equipo médico médico-paciente", explicó el profesional.

A la vez, Julián destacó la difícil situación que viven los médicos. "Mientras estaba internado, escuchaba los reclamos que hacía el personal de salud por sus derechos. Y pensaba 'qué loco, acá me están salvando la vida y tiene que estar reclamando por los sueldos'. Después de un año de pandemia que cada persona vale oro. Me habrán atendido 50 personas", expresó notablemente preocupado.

Sobre los cuidados que tendrá a partir de ahora, el doctor explicó: "Puede dormir sin oxígeno a la noche". "Cualquier cosa me pongo el ventilador de techo", expresó Weich.

"Ahora tiene que recuperarse de la neumonía grave que tuvo. El cuerpo se va a ir reponiendo, va a ir el kinesiólogo", explicó.

Con respecto al regreso a la radio, el doctor dijo que aún hay que esperar la evolución y que puede hacer salidas cortas donde no hable tanto. "La semana que viene se podrá evaluar un regreso en forma física", concluyó.