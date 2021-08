https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Valentina Berger tiene 30 años y desde los 18 trabaja en el epicentro de los espectáculos de Nueva York. Además, creó un programa de formación para estudiantes latinoamericanos en teatro musical. Y está a punto de estrenar “Madres” en Buenos Aires. “Broadway no es un lugar para llegar, sino una parada más en el camino”, afirmó en una entrevista.

Teatro La productora argentina que se abrió camino en Broadway

Con apenas 30 años, la argentina Valentina Berger fue elegida por la Broadway Women’s Fund como una de las mujeres más prometedoras de Broadway de este año 2021. Es que la productora teatral que desembarcó en Nueva York hace poco más de una década, es la principal referente de “Go Broadway”, un programa de formación de estudiantes latinoamericanos en teatro musical que conecta a los maestros y creadores de la industria, con artistas de todo el mundo a través de experiencias de aprendizaje presenciales y online.

Además, tras la pandemia, Valentina fue capaz de reinventarse: creó nuevas unidades de negocio como GO Broadway Productions, que actualmente produce “Madres, el musical” que estrenará el 13 de agosto en el Teatro Picadero de Buenos Aires, protagonizada por Sabrina Garciarena, Paula Kohan, Viviana Puerta y Florencia Otero.

“Lo que se valoró es como, frente a la pandemia enseguida tomé el streaming y lo resignifiqué con “Rent”. En lugar de hacer la obra y poner una cámara fija, me reuní con un productor de cine que me ayudó a filmar la obra a ocho cámaras y contar la historia para ese formato. Eso es algo que en Broadway no se había hecho o se había hecho muy poquito”, aseguró en una entrevista, consultada respecto a lo que tuvo en cuenta Broadway Women’s Fund para elegirla.

Con respecto a las clases virtuales de su programa de formación, recordó que desde antes de la pandemia ya las estaba desarrollando y contaba con profesionales entrenados para eso. “Cuando Broadway cerró, al día siguiente ya estábamos con las clases. Creo que eso se valoró”, dijo.

Latinoamericanos para el mundo

-Por más que se vuelva a la presencialidad estos formatos van a mantenerse.

-Con las clases on line, llegamos a un público al cual no habíamos llegado antes. Este público, que se quiere seguir formando, realmente lo aprovecha. Así que esto va a seguir. Además, en Go Broadway tradujimos la plataforma de la gran castinera Backstage al español y la lanzamos en toda Latinoamérica. Eso fue importante porque no había una red que conecte a todos los artistas. Ahora la hay. Actores argentinos pueden audicionar para proyectos de cualquier parte del mundo.

-Eso es muy importante. Tender puentes entre los artistas y los que demandan su trabajo en distintos puntos geográficos.

-Lo que me interesa es no ser la única argentina en Broadway. Hay mucho talento en nuestro país y hay que ver como hacer para darlo a conocer en el resto del mundo. Ya hemos tenido más de cincuenta artistas que quedaron seleccionados en distintos proyectos. Es un logro importante y esperamos que más gente se sume a la plataforma.

Paso a paso

-Todo lo que proponés se puede vincular, en cierto modo, con tu biografía. Cuando tomaste la decisión, a los 18 años, de irte a Estados Unidos para seguir tu carrera, habrá sido complejo. Y si hubiera existido una red de contención como la que proponés ahora, te hubiera allanado el camino.

-Totalmente. Llegué con muchas pilas, comencé a estudiar y se dio que mi primer pasantía fue en Broadway. Después seguí trabajando allí. Pero siento que cuando la gente llega, falta algo de contención, alguien que haya transitado ese camino y de una mano. Así que espero ser ese puente para todos los que desembarquen en Estados Unidos y quieran hacer una experiencia educativa, de trabajo o de producción.

-¿Qué le recomendarías a un artista que quiera entrar en ese mercado?

-Es importante ir pasito a pasito. Primero, arrancar en el país de uno, tener suficiente experiencia. La gente que llega a Broadway no lo hace de una vez. Antes ha hecho obras de verano, tours por Estados Unidos, teatro regional. Creo que hay que hacer lo mismo, tener créditos en el país de uno y después audicionar. Ahora se puede hacer a la distancia, lo cual está buenísimo. También pasa que se idealiza mucho a Broadway. Hablo con artistas que quieren llegar y no es un lugar para llegar, sino una parada más en el camino. Lo más importante es trabajar de artista y vivir de esto, más allá de donde. Me genera la misma felicidad producir una obra en El Picadero que en Broadway. Me gusta producir y contar historias, más allá del escenario en el que se presenten.

Maternidad y teatro

-¿Cuáles son las expectativas de cara a la presentación de “Madres” en El Picadero?

-Estoy muy orgullosa de que sea la primera obra en Argentina donde el equipo está formado ciento por ciento por mujeres, para contar una historia sobre un tema que me toca muchísimo que es la maternidad. Pero desde un lugar divertido, que no busca adoctrinar. La moraleja es que todas las formas de ser mamá están bien.

-Esa fue una impronta que le quisiste dar a tu trabajo, encontrar un balance entre la maternidad y el trabajo.

-Fui mamá a los 24 años y me costó mucho en Broadway. No tenía flexibilidad. Estaba todo el día en la oficina, iba a los estrenos y volvía a la oficina. Pasaba a veces dos o tres días sin ver a mis hijos. Era algo insostenible que me llevó finalmente a dejar mi trabajo en relación de dependencia y apostar por mi emprendimiento. Me parece que no hay que elegir maternidad o trabajo, se pueden hacer las dos cosas y se pueden hacer bien.