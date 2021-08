https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 11:02

10:58

Coronavirus

En Australia los no vacunados tendrán más restricciones que los vacunados

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, señaló que las personas no vacunadas presentan un mayor riesgo para su propia salud y para la de los demás.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Coronavirus En Australia los no vacunados tendrán más restricciones que los vacunados El primer ministro de Australia, Scott Morrison, señaló que las personas no vacunadas presentan un mayor riesgo para su propia salud y para la de los demás. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, señaló que las personas no vacunadas presentan un mayor riesgo para su propia salud y para la de los demás.

El Litoral en en

Temas: