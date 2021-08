https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 11:08

11:06

El bochornoso episodio ocurrió cuando la edil Graciela Castillo salía del Concejo Deliberante.

En Pichanal Escándalo en Salta: un grupo de mujeres agredió a golpes a una concejal El bochornoso episodio ocurrió en Pichanal, cuando la edil Graciela Castillo salía del Concejo Deliberante. El bochornoso episodio ocurrió cuando la edil Graciela Castillo salía del Concejo Deliberante.

Este miércoles, la concejal de Pichanal por el PJ, Graciela Castillo, salía del recinto del Concejo Deliberante, cuando fue abordada por un grupo de mujeres que comenzaron a increparla, al principio, y luego a agredirla a mechonazos, piñas y patadas.

Luego de la agresión, Castillo apuntó contra el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, ya que asegura que las agresoras le responden a él, y que las agresiones serían en represalia por unas declaraciones que ella hizo en un programa radial. Cabe aclarar que Domínguez, a través de un comunicado, señaló que “no está al tanto de cuál es el problema que existe entre las partes” y se solidarizó con Castillo.

“Ya están identificadas, son todas empleadas municipales y una de ellas es funcionaria. Todas responden al intendente Domínguez y me increparon porque hablé en radio de las rendiciones que no se están presentando en el Concejo por parte de la intendencia”, indicó la concejal.

“Por suerte el secretario administrativo intervino y pudo frenar el ataque. Pero vi al presidente del Concejo reírse de lo que me estaba sucediendo, así que estoy segura de que estas mujeres fueron mandadas por él y el intendente”, agregó Castillo.

Por otra parte, Graciela Castillo ya tomó acciones legales por la agresión sufrida. “Ya realicé la denuncia correspondiente a las mujeres que me agredieron y solicité la perimetral. La policía me dijo que a casos que involucran la política no les dan mucha bolilla, pero yo le dije que hubo agresión física. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no es la primera vez que pasa”, manifestó.