Histórico: Rebeca Andrade consigue la primera medalla olímpica para Brasil en gimnasia

En una competencia con mucha alternancia entre los tres primeros lugares, Rebeca Andrade escribió una de las más bellas historias de la gimnasia de Brasil y del Olimpismo del país con su medalla de plata en el concurso completo de gimnasia artística, la primera de una mujer del país en unos Juegos en esta disciplina.

Pero antes de llegar a este histórico 29 de julio de 2021, es preciso ir unos años hacia atrás. En 2015, durante la preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto, Rebeca Andrade se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en un entrenamiento y tuvo que operarse.

A favela venceu! Rebeca Andrade entra pra história como primeira medalhista da final geral individual de ginástica. O baile de favela no topo do mundo com uma prata inédita! 🥈🤸🏾‍♀️ #OlimpiadasTokio2020 pic.twitter.com/lGHKs8HS4i