Los Pumas: nueva lista con cuatro medallistas de Tokio

Jueves 29.07.2021

16:50

Cinti, Mare, Mendy y Moneta están dentro de los 47 convocados por Mario Ledesma para afrontar los partidos con Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Este jueves, el Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma, brindó una conferencia de prensa virtual (donde estuvo presente El Litoral), en la cual elevó la lista de 47 jugadores que estarán disponibles para afrontar los encuentros por el Rugby Championship ante Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

La principal novedad, fue la inclusión de cuatro de los recientes medallistas olímpicos en Tokio: Lucio Cinti (que fue parte del plantel en el Tri Nations 2020), Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta.

“ Habíamos hablado con Santi Gómez Cora por los chicos del seven, antes que viajen, pero en ese moemnto, él nos pidió que esperemos para decirles para hacer foco en los Juegos, y vaya si dio resultado. Ojalá nos contagien todo lo vivido”, dijo Ledesma al iniciar la charla vía Zoom con periodistas de todo el país.

En la lista otra vez no está Agustín Creevy. “Hablamos con él, y que no esté no quiere decir que no sea considerado, pero ahora nos parecía el mejor momento para llevar a los que elegimos”.

Hubo dos ausencias que llamaron la atención: Juan Imhoff y Benjamín Urdapilleta. En ambos caso, el entrenador dijo que los jugadores fueron los que renunciaron a la gira y que debían ser ellos quienes expliquen los motivos.

Uno de los principales objetivos dijo Ledesma, de cara al Championship, será “lograr que todos los chicos estén a pleno desde lo físico. Más allá de cuestiones técnicas a mejorar respecto a la Ventana de Julio, como por ejemplo el juego con el pie.

El puesto de apertura, todo un tema: “Es uno de los puestos, junto con el 9, donde tenemos jugadores experimentados, como Nicolás Sánchez y Joaquín Díaz Bonilla, y luego se genera un bache generacional, teniendo como alternativas a Domingo Miotti y Santiago Mare. Es un desafío seguir buscando opciones en ese puesto”, aseguró el entrenador principal de Los Pumas.

Ledesma también se refirió, con algunos conceptos, a cada uno de los rivales con los cuales se enfrentará el seleccionado argentino.

¨Con Sudáfrica, el desgaste que van a tener los forwards será tremendo. Juegan mucho con el pie de manera táctica y llegarán con los partidos ante los Lions encima”.

“Nueva Zelanda está mucho más sólido que en 2020 cuando mostró alguna debilidad. Además, ya tiene un staff más afianzado, y eso genera confianza en todos”.

“Australia tuvo una serie muy difícil con el segundo equipo de Francia. Respecto a otras épocas, afianzaron mucho el pack de forwards. Tienen el line, el maul y el scrum en un muy buen nivel”.

Plantel completo

1 Alemanno, Matías – Gloucester (Inglaterra) – Segunda Línea

2 Bertranou, Gonzalo – Newport Dragons (Gales) – Medio Scrum

3 Boffelli, Emiliano – Racing 92 (Francia) – Fullback

4 Bosch, Facundo – Stade Rochelais (Francia) – Hooker

5 Bruni, Rodrigo - Rugby Club Vannes (Francia) – Tercera Línea

6 Cancelliere, Sebastián - Glasgow Warriors (Escocia) - Wing

7 Carreras, Mateo - Newcastle Falcons (Inglaterra) - Wing

8 Carreras, Santiago – Gloucester (Inglaterra) – Fullback

9 Chocobares, Santiago - Stade Toulousain (Francia) – Centro

10 Cinti, Lucio - La Plata (Argentina) - Centro / Wing

11 Cordero, Santiago - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Wing / Fullback

12 Cubelli, Tomás – Western Force (Australia) – Medio Scrum

13 De la Fuente, Jerónimo – Perpignan (Francia) – Centro

14 Delguy, Bautista - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Wing

15 Díaz Bonilla, Joaquín - Leicester Tigers (Inglaterra) - Apertura

16 Ezcurra, Felipe – Jaguares XV (Argentina) – Medio Scrum

17 Fernández Criado, Rodrigo - Jaguares XV (Argentina) - Segunda Línea

18 Gallo, Thomas - Benetton (Italia) - Primera Línea

19 Gigena, Facundo – London Irish (Inglaterra) – Primera Línea

20 Gómez Kodela, Francisco – Lyon Olympique (Francia) – Primera Línea

21 González, Juan Martín - Jaguares XV (Argentina) - Tercera Línea

22 Gorrissen, Francisco – Jaguares XV (Argentina) – Tercera Línea

23 Isa, Facundo – Rugby Club Toulonnais (Francia) – Tercera Línea

24 Kremer, Marcos - Stade Français Paris (Francia) – Tercera Línea

25 Lavanini, Tomás – Leicester Tigers (Inglaterra) – Segunda Línea

26 Lezana, Tomás – Western Force (Australia) – Tercera

27 Mallía, Juan Cruz - Toulouse (Francia) - Centro / Fullback

28 Mare, Santiago - Regatas (Argentina) - Apertura

29 Martínez Manzano, Rodrigo - Olimpia Lions (Paraguay) - Primera Línea

30 Matera, Pablo - Stade Français Paris (Francia) – Tercera Línea

31 Medrano, Santiago - Western Force (Australia) – Primera Línea

32 Mendy, Ignacio - Los Tilos (Argentina) - Fullback

33 Miotti, Domingo - Western Force (Australia) – Apertura

34 Montoya, Julián - Leicester Tigers (Inglaterra) – Hooker

35 Moneta, Marcos - San Andrés (Argentina) - Wing

36 Moroni, Matías - Leicester Tigers (Inglaterra) – Centro

37 Muzzio, Carlos - Stade Montois (Francia) - Primera Línea

38 Orlando, Matías – Newcastle Falcons – Centro

39 Oviedo Joaquín - Perpignan (Francia) - Tercera Línea

40 Petti, Guido - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Segunda Línea

41 Pieretto, Enrique - Glasgow Warriors (Escocia) – Primera Línea

42 Ruiz, Ignacio - Jaguares XV (Argentina) - Hooker

43 Sánchez, Nicolás - Stade Français Paris (Francia) – Apertura

44 Sclavi, Joel - La Rochelle (Francia) - Primera Línea

45 Socino, Santiago – Gloucester (Inglaterra) – Hooker

46 Tetaz Chaparro, Nahuel – Bristol Bears (Inglaterra) – Primera Línea

47 Zeiss, Juan Pablo - Jaguares XV (Argentina) - Primera Línea