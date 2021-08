https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.07.2021

Escritos Mayorías y minorías políticas

Por Juan José Sagardía

A cuarenta días de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 12 de septiembre próximo, comenzamos a anoticiarnos de las distintas listas que en cada Frente, se han ido acordando. Lo importante es ver que los que se presentan son los mismos de tantos años, son conocidos, son los de siempre.

A modo de reflexión, debemos reconocer que son los mismos que gobernaron desde la vuelta a la Democracia en 1983: radicales, peronistas, socialistas y que no traen ninguna propuesta para cambiar radicalmente la situación en que está sumida nuestra Patria.

Estos representantes políticos de las fuerzas mencionadas, después de 40 años, sólo han generado una degradación política, económica y de inmoralidad, y da la impresión de que no están dispuestos a darle solución.

Han logrado que el 50% de la población permanezca en estado de pobreza, el cierre de comercios e industrias, la eliminación de mano de obra, el aumento de los subsidios. Y dentro de la pobreza, la pobreza más dolorosa, que es la falta de escuela para niños y la desnutrición de los mismos.

En definitiva, como no hay una visión de futuro y el panorama es incierto, la consecuencia es que los hijos de quienes trabajan se quieren ir de nuestro país. No quieren quedarse para cobrar un subsidio, que denigra al ser humano y lo transforma en un ser sin libertad y dependiente de quien le da un plato de comida.

Así, los Movimientos Sociales son los que representan la mayor movilidad; cuando se debe hacer un reclamo, son estas organizaciones las que tienen capacidad de elegir a los que gobiernan o gobernar ellos cuando lo crean conveniente.

Esto es lo que lograron en cuarenta años los de siempre (peronistas, radicales, Pro, socialistas): la denigración de un Pueblo de Trabajo.

El 12 de septiembre, el pueblo minoritario, con propuestas realistas, con ciudadanos comprometidos que no viven de la política, que no son empleados de la política, necesitan el voto de los ciudadanos que piensen en el futuro. Estos ciudadanos en el Poder Legislativo de la Nación no serán mayoría pero sí le van a quitar la mayoría a los de siempre.

Ciudadanos, podremos cambiar la cultura de votar a los de siempre, y en rebeldía y con un grito de libertad, votar a los partidos minoritarios e independientes.

La mayoría de la población podrá pensar que es imposible ganarle a las mayorías (peronistas, radicales, Pro, socialistas), pero tomo una frase que el Gral. San Martín, desde su posición minoritaria, le dijera al General Pueyrredón -a cargo de la Junta de Gobierno en Buenos Aires y que opinaba que libertar a América era imposible-, "Sí, es Imposible, pero es imprescindible concretar el Ideal Libertario".

El filósofo argentino Santiago Kovadloff enfatiza que los ideales marcan un camino, y por los cuales no podemos claudicar. Además reafirma, en estos momentos, que la democracia republicana es imprescindible.

A buen entendedor, bastan pocas palabras. ¡Ciudadanos votemos a las minorías! ¡LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD!