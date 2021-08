https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas Bares y choperías del Centro y de Barrios Santafesinos

Por Juan Bautista Bulgarella

Interesante la nota del Periodista Mariano Rinaldi sobre "Bares y Choperías en el Centro Santafesino" publicada en la "Revista Nosotros" el sábado 26 de junio pasado, la que me trajera "Mi Canillita" con la edición del Diario "El Litoral" y la Revista "El Litoral Especial Colón Campeón" la que le había encargado para regalarle a la Señora encargada de la limpieza de nuestra casa, como una fina atención de un "Tatengue de Ley" a una simpatizante "Sabalera".

Soy un Santafesino que vivió a pleno la década de los años 50 y 60, por lo que respeto a los Bares y Choperías, quiero agregar a las mencionadas en esa nota, "La Modelo" y "El Cabildo", otras que también marcaron una época como fueron: "El Gran Chopp" en la esquina de 9 de Julio y Salta, el "Baviera" en 25 de Mayo y Mendoza y una muy especial, "La Chopería Alemana" en la esquina de 25 de Mayo y La Rioja, cuyo salón estaba decorado al estilo Otomano con sillas y mesas de estilo, "Lisos y Jarritas" acompañados de ingredientes, donde se podía degustar el Chucrut con Salchichas y diversos platos de fiambres surtidos Alemanes.

Era mía esa costumbre "refrescante" del Liso Santafesino que disfrutaba en vasos de 200 c.c., "tirados" por "maestros", con la medida justa de espuma y acompañados con no menos de siete platitos de ingredientes.

Esa public.ción también trajo a mi memoria Bares y Choperías que ya no están, el "Baviera" de 25 de Mayo y Santiago del Estero, "El Imparcial" en 4 de Enero y Humberto Primo, "La Cuevita" en San Luis y Santiago del Estero, el "Chanta Cuatro" en Bv. Gálvez y Marcial Candioti, y muy cerca del "Puente Colgante", los Patios Cerveceros de: "Los Pinos" en Bv. y Laprida y "La Tranquera" en Bv. Gálvez y Grand Bourg, un paso obligado para ir de paseo a la Costanera y dos que aun están vigentes muy concurridos, el "Bar El Parque" en Av. Freyre y Suipacha y el "Baviera" de Bv. Gálvez y Laprida.

En la década del 40 nuestra casa era en el Barrio de "Villa María Selva", a dos cuadras al norte el famoso "Bar La G", de la familia Gesualdo, en Aristóbulo del Valle esquina Lavaise muy concurrido por la gente del Barrio, del que no pude saber, si esa "G" impuesta al nombre, era por la primera letra del apellido o bien porque los ómnibus de la ex Línea "G", en su recorrido, pasaban frente al negocio, aunque estimo que fue feliz coincidencia.

Mi Padre fue un componente de ese servicio urbano, recuerdo cuando él, después de una larga jornada de trabajo, en algunas noches de verano, íbamos al Bar, él para disfrutar del "refrescante liso" y nosotros los dos varones con un "Cívico", mi Madre y mis dos hermanas con alguna gaseosa o helados.

Estos recuerdos escritos con mi PC me han provocado un gran placer, pero han hecho que se me antojara "tomar" una cerveza, que del contenido de una botella de 330 c.c., verteré en mi copa especial para de alguna manera satisfacer esa ansiedad pero no será lo mismo porque "Lisos" "Lisos"… eran los de antes… ¡Salud! Gracias al Centenario Diario El Litoral por su publicación.